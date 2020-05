He aquí una nueva entrega de lo que más nos gusta en la vida, ese ranking de horrores que nos vuelve loc@s y nos da para un rato de criticar así en plan buen rollete por supuesto. Esta ve os traemos un variadito de personajes patrios con otros del otro lado del charco, para que veáis que somos ecuánimes. Eso sí, a la hora de elegir al vencedor lo hemos tenido muy fácil. Nuestra corona del horror semanal se la lleva esta vez el actor Arnold Schwarzenegger que protagoniza una escena...mejor no la definimos, os la mostramos.

Arnold Schwarzenegger, se pone 'morao'

Gtres





No os dejéis engañar: si os ‘jartáis’ a salchichas y bollos como los que rodean a Schwarzenegger, os ponéis redondos, no cuadrados. Éste no se curró su cuerpo comiendo mal, sino a base de batidos de proteínas (dicen las malas lenguas que algo más...) y muchas pesas.

A Estopa se le va la pinza



Gtres

Cuando te dan un tubo y decides ponerte a jugar con él en pleno photocall... Así son Jose y David Muñoz. Por cierto, que puede que Jose vea el ojo de su hermano, pero si David guiña el ojo con el que mira, ver, lo que se dice ver... pues ‘naíta’.



Rafa Nadal y sus problemas en pista



Gtres





Rafa Nadal nos encanta, pero si sigue tirando de esa camiseta y se arranca la oreja... Bueno, seamos sinceros, nos costaría más mirarle a la cara con una sonrisa... Aún así, lo damos todo por nuestro tenista number 1.





Daniel Craig, a punto de explotar



Gtres

Vamos a ver, toda esa peña que rodea al actor Daniel Craig, os recuerdo que ese tío tiene licencia para matar. Mirad su cara. Vosotros veréis, pero Bond parece pelín agobiado...





Andrea Molina, mejor ni me mires

Gtres

Que sí, que hoy en día con un móvil las distancias se acortan y podemos charlar cara a cara a kilómetros de distancia. Pero, que sí, que todas tenemos derecho a andar por la vida con cara de recién ‘levantá’ como Andrea Molina y maldecir al que inventó las videollamadas.