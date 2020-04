El colaborador de 'Sálvame' desvela que su madre, que logró superar el COVID-19, está muy grave porque el virus la ha destrozado por dentro.

porque el virus la ha destrozado por dentro. Hace dos meses, Víctor perdía a su padre.





Víctor Sandoval ha vuelto a su puesto de trabajo en 'Sálvame'. Después de unos días de ausencia, el colaborador de Telecinco ha regresado el plató y, cuando Carlota Corredera le ha preguntado cómo se encontraba, se ha venido abajo. "Mi madre se está muriendo", ha confesado dejando a sus compañeros atónitos. Y es que, a sus 92 años, la progenitora de Víctor había superado el coronavirus pero el virus ha dejado destrozado su cuerpo. "Ella se ha quedado muy tocada y la ha destrozado por dentro. Lleva una semana agonizando y está ingresada en el hospital San Rafael desde hace dos días, en paliativos. Gracias a Dios mi hermana puede estar con ella pero solo puede estar ella", ha dicho muy emocionado.

Telecinco

"Una madre es lo más grande que tenemos", aseguró y recordó que hace dos meses que murió su padre y que éste pidió que le enterraran junto a su madre, la abuela paterna de Víctor. "Mi madre ha dejado por escrito que quiere enterrarse con su madre" contó y habló de la gravedad del estado de salud de su madre. "Ella llevaba un mes muy mal y, aunque le hicieron la prueba de coronavirus, primero dio negativo y luego positivo. Estuvo ingresada y cuando superó la enfermedad, le dieron el alta porque allí no podía seguir pero ya estaba muy mal. Vino a morir a casa pero ya tenía mucho dolor y tuvo que volver a ingresar otra vez y está en paliativos. Ayer ya le pusieron la máquina para controlar las pulsaciones", explicó.

Telecinco

El colaborador de 'Sálvame' asegura que está tranquilo ante la inminente pérdida pero que, cuando su hermana le avisó de que a su madre le quedaban 24 o 48 horas de vida, se vino abajo. "Es como si me faltara el aire, me quedé hasta afónico. He tenido muchas pesadillas" y ha querido agradecer el apoyo de Mila Ximénez o Paz Padilla en estos duros momentos. Desde aquí, también le queremos enviar nuestro cariño y apoyo a Víctor Sandoval en estos duros momentos. ¡Ánimo Víctor!