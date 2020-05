A estas alturas ya conoces la historia del culebrón de la cuarentena. Si eres de los pocos que no ha oído hablar de la historia Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas te lo resumimos en un periquete: chica (Alexia) semidesnuda que se cuela en la videollamada de un colaborador televisivo (Alfonso). Todo normal si no fuese porque hasta ese momento el galán era pareja de colaboradora televisiva (Marta). Un enredo amoroso digno de una película de Hollywood en el que no faltan detalles: infidelidades, intrigas, manos negras... Pero no. Se trata de un novelón 'made in Spain'. Y ya tiene hasta nombre propio: 'Merlos Place'. Si algo hay que agradecer a sus protagonistas es que nos están haciendo un poco más llevadero el aislamiento.

Dicho esto, ahora te contaremos cómo lo ven las redes. El tema ha vuelto a demostrar que la creatividad y humor de los internautas no tiene límites. Según lo ven en twitter, el culebrón daría para una serie de Netflix, para unirnos a todos los españoles e incluso se han colado en los mejores momentos del programa 'La isla de las tentaciones' y como pregunta de la Selectividad 2020.

Captura Internet

🔴 SELECTIVIDAD 2020 🔴

Examen Historia de España

- Pregunta 1: Contexto y consecuencias de esta imagen

- Pregunta 2: ¿Quién es y qué papel tiene?

- Pregunta 3: ¿Qué ve Marta López y cómo reacciona?

- Pregunta 4: Relata lo que se escucha en los audios de Amor#MartaSinMerlos pic.twitter.com/SVdRt3Golj — Carlos Brix (@carlos__brix) April 25, 2020

Primero podrán salir de casa las mujeres de casa de Alfonso Merlos #MartaSinMerlos pic.twitter.com/fREu9XpaXy — Fran 💢 (En desescalada) (@soyelrks) April 25, 2020

Momentos en los que España ha permanecido unida #MartaSinMerlos pic.twitter.com/qiw8o8HmXu — Miss Yeah 🇺🇸 (@3puntospati) April 25, 2020

ULTIMA HORA: KIM JONG-UN NO ESTÁ MUERTO, ESTÁ EN CASA DE MERLOS#MartaSinMerlos pic.twitter.com/0Pp6DVbqLZ — luiiss ♣ (@luiisscp92) April 26, 2020

-Marta Lopez: Yo soy muy taurina, lo siento Jorge, pero...

-Kiko Matamoros: Pues que digas que eres muy taurina.. precisamente ahora...



ES QUE ME DA ALGO JAJAJAJA #MerlosPlace — 𝗣 𝗔 𝗕 (@plabete) April 27, 2020

Ojalá Mónica Naranjo yendo a @DeluxeSabado para decirle a Marta López "Marta, hay más imágenes para ti" #martasinMerlos pic.twitter.com/kAa1WHjqjU — M 📺 (@casasola_89) April 25, 2020