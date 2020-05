El bailarín nos presenta en EXCLUSIVA a su primer hijo.

Pepe Flores y su chica, Marina, nos anunciaron en octubre que iban a ser padres.



No puede estar más contento. Pepe Flores, el flamante ganador de 'Gran Hermano 12 + 1', ya tiene a su primer hijo en brazos. El andaluz nos presenta a su pequeño en EXCLUSIVA en una bonita sesión de fotos familiar. Tanto el bebé como la madre, Marina, están estupendamente, aunque no pueden salir casi de casa dada la situación. “Viajaremos en cuanto se levante el estado de alarma a Badajoz y a Granada para que nuestras familias puedan conocer a Pepe Jr.”, nos dice. El bailarín nos presenta a su primer hijo y, entre otras cosas, nos cuenta cómo fue la llegada del pequeño.

Pepe Flores

¡Enhorabuena! ¡Ya tienes a Pepe Jr. en brazos!

Sí, estamos súper contentos. Es la tercera generación de Pepe Flores en la familia. Y éste es ibérico, ibérico porque es el primero que no hemos tenido que registrar como José… (Risas).

¿Cómo fue el parto?

Pues fenomenal, aunque se hizo larguísimo. Estábamos en la semana 41 y estuvimos esperando más de diez horas hasta que decidió llegar… Lo bueno es que a Marina le pusieron la epidural y no tuvo dolor. Además, como no pudo venir ningún familiar, incluso nos dejaron hacer una videollamada. Así que, felices de la vida.

¿Estuviste en el parto?

Sí y mira que yo no sabía si iba a ser capaz porque soy súper aprensivo. Pero hasta le corté el cordón umbilical.

Pepe Flores

Marina y el niño están bien, ¿no?

Sí, están los dos perfectamente. Lo único es que no podemos salir de casa, ni a dar un paseo, pero bueno…

¿Cambias pañales? ¿Cómo se te da?

Sí, claro, aunque siempre bajo la supervisión de Marina (Risas). Pero te digo una cosa, cuando llora, le calmo mucho. No veas las charlas que le doy… Le digo: “Pepe, soy tu padre, te tienes que portar bien. No veas cómo me mira…

¿Y ya has superado ese miedo a cogerle de muchos padres primerizos?

Poco a poco lo voy superando. Pero fíjate, el otro día que fuimos al pediatra, me puse hasta nervioso de ver cómo le cogía el especialista… Yo no paraba de pensar: a ver si se le va a caer… (Risas)

¿Y cómo ha sido dar a luz en el confinamiento? ¿Habéis tenido que cumplir alguna medida de seguridad?

Como era un parto provocado tuvimos que estar allí el día 13 por la tarde. Y, claro, una vez dentro del paritorio, no pudimos salir para nada…

Pepe Flores

Explícate.

Una vez que entramos no pude ni ir a por una botella de agua ni un café, nada… Y cada vez que un médico o enfermera iba a entrar en nuestro paritorio, llamaba antes y nosotros nos teníamos que poner las mascarillas. Después, tras el parto, a Marina le han hecho la prueba del coronavirus, no sabemos si es por precaución, por el niño, o algún estudio que estén haciendo en la Maternidad de Barcelona, que es donde nació. Aún no sabemos nada de los resultados.

Pero bueno, ¿no tenéis ningún síntoma?

No, no, ninguno de los tres gracias a Dios. Porque ése es un miedo añadido como padre. Como todo el mundo, hemos tenido un poco de psicosis para proteger a nuestro hijo por encima de todo.

Pero estáis felices.

Muchísimo. No sabes cuánto.

Con tan buena experiencia os animaréis pronto a por el segundo.

No, no… (Risas). Ya nos hemos saltado un paso.

¿La boda?

Claro. Nosotros siempre nos hemos querido casar pero las cosas han venido así y estamos encantados.

¿La haréis en un futuro?

No lo descartamos, pero antes que eso tenemos mil cosas más programadas.

¿Cuáles?

Pues en cuanto podamos iremos a Badajoz, que es donde vive la familia de Marina, y a Granada, que e s donde está la mía, para que conozcan a nuestro hijo. Ellos no han podido venir por el confinamiento.

Pepe Flores

Pero os llamarán continuamente…

Eso sí. Nuestra casa parece una central telefónica. (Risas) Cuando no llama uno, llama otro y todos quieren ver al niño por videollamada…

¿Algún compañero de ‘GH’ te ha felicitado por el nacimiento de Pepe?

Sí, muchísimos. De mi edición y de otras. No quiero darte ningún nombre porque luego siempre me dejo alguno. Pero quiero aprovechar desde aquí para agradecer todo el cariño que he recibido. No sabes lo contento que estoy.

¿Y Mercedes Milá?

No, ella, no. No tenemos contacto desde hace mucho. Cuando nos hemos encontrado ha sido muy cariñosa, pero ya te digo, no hay contacto.

Sabes que ya preparan nueva edición del ‘Vip’, ¿te gustaría ir?

Por supuesto. Me encantaría participar en cualquier reality: ‘GH Vip’ o ‘Supervivientes’, pero no me llaman. Y no sabes el montón de gente que me pregunta por qué no salgo en la tele. Así que, me ofrezco desde aquí a las productoras. Yo, encantado. ¡Seguro que gano el premio!

Imagino que tú ahora de trabajo, nada. Tu espectáculo está suspendido...

Claro! 60 galas que tenía programadas están canceladas hasta nuevo aviso, la gira que hacemos por Estados Unidos, cancelada y las salas de espectáculos en las que suelo colaborar, cerradas. Esto es algo que me preocupa muchísimo. La gente de la cultura fuimos los primeros en quedarnos en casa y creo que seremos los últimos en volver. Así que, espero que se solucione pronto.

El ganador de 'GH 12 + 1'

Luis Miguel González / HEARST

Pepe se dio a conocer en 2012 gracias a su participación en la 13 edición de ‘Gran Hermano’. Bailarín de profesión, se ganó el favor del público. Tanto es así, que finalmente logró llevarse el maletín con 300.000 euros. Con ese dinero, Pepe, que es de Granada, formó su propia compañía de baile, con la que ha hecho varios espectáculos. Ahora, todo su trabajo está parado por culpa del estado de alarma. Algo que preocupa mucho al bailarín. “Espero que se solucione pronto”, dice.