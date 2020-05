Ivana y Hugo se han vuelto a ver las caras.

La argentina le ha confesado a Sierra que podría estar embarazada.

La ruptura de Ivana y Hugo está siendo sin duda el tema más comentado de 'Supervivientes 2020'. Y es que, después de que Hugo Sierra decidiera romper su relación con la argentina, los concursantes han vuelto a reencontrarse en la última gala del reality. Ha sido entonces cuando Ivana le ha confesado a Sierra que podría estar embarazada. Una información que ha dejado completamente boquiabierto al uruguayo. Tras esto, la ex concursante de 'Grande Fratello' salió de la palapa un momento para hacerse el test de embarazo.

telecinco

"Hay algo que me preocupa, es relacionado con mi regla. No me ha venido este mes. No sé si estoy embarazada, pero me gustaría salir de dudas para quedarme tranquila de una vez por todas", manifestó la argentina, muy preocupada. "Yo no sé lo que se le está pasando en estos momentos a Hugo por la cabeza", dijo Jorge Javier Vázquez a la pareja. "Yo sabía que la última vez no le había venido, no sabía que eran tantos meses", expresó, visiblemente afectado por el posible embarazo.

Tras esto, la joven salió a hacerse la prueba de embarazo. "Hugo puedes quedarte tranquilo porque no estoy embarazada. El médico me ha comentado que no me ha bajado la regla aún por las duras condiciones de la isla", comentó Ivana a su ex pareja. "Tengo 24 años, soy una niñata, y sinceramente no me encuentro preparada para ser madre. Hubiera sido complicado para mí", concluyó.