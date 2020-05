El ganador de 'GH Revolution' vive uno de sus peores momentos durante el concurso.

Hugo firma la paz con Adara justo después de su polémica ruptura con Ivana Icardi.

Elena se posiciona al lado de la expareja de su hija después de poner fin a su relación con Ivana.

Tras su ruptura con Ivana Icardi, Hugo Sierra se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su concurso. Al que fuera ganador de 'GH Revolution' le empieza a pasar factura su paso por isla. Y sobre todo, lo mucho que extraña a su pequeño, del que teme no recordar su cara, tal y como le confesaba a Elena Rodríguez, abuela de su hijo hace tan sólo unos días. Después de ver una imagen de su hijo, el concursante no podía evitar emocionarse y lanzar un mensaje a Adara Molinero. Hugo Sierra se sinceró sobre la relación que quiere mantener con la ganadora de 'GH VIP 7' cuando acabe su aventura en 'Supervivientes'.

El concursante mostraba en la Palapa su deseo de mantener la mejor relación posible por su hijo: "Espero que sea una vuelta buena, que las cosas se empiecen a acomodar. Mi vuelta a España me tiene nervioso por todas las cosas que estaban mal. Lo que necesito es tranquilidad", explicaba.

Y después de ello no dudaba en lanzar una emotivo mensaje a su expareja:"Sé que Adara es muy buena gente e intentaremos hacer lo posible para que no nos dañemos más ya que no pudo funcionar. Que cada uno tome su camino con eso maravilloso que tenemos en común".

Hugo Sierra se ha derrumbado cuando Jorge Javier le ha recordado que, anteriormente, no era capaz de acordarse de la cara de su hijo. "No recordarlo era horrible. Hacía tres semanas que estaba mal, muy mal. Ahora estoy más tranquilo, evidentemente. Ahora lo tengo todo el día en la cabeza, gracias a vosotros y a su mamá, que envió el regalo", decía Hugo entre lágrimas, agradeciendo a Adara su gesto.

Tras ver la imagen que Hugo a Elena se le ablando el corazón. De hecho, la superviviente se ha posicionado de parte de su la expareja de su hija, tras su ruptura con Ivana. "No me parece que ahora sea él el culpable de todo", decía siendo la única de la Palapa que lo defendía en su conflicto con Ivana.