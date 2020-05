Peligra el puesto de María Patiño como presentadora de 'Socialité'

'Socialité' le tiene preparada una jugarreta para este sábado 2 de mayo: Elecciones para decidir si sigue siendo la presentadora del programa o la sustituye definitivamente Nuria Marín.

María Patiño ya ha alertado de la decisión que va a tomar si los resultados no son los que desea.

Si pensábamos que lo de Merlos Place había acabado, íbamos listos... El salseo no ha hecho más que comenzar y los protagonistas de la historia están abriendo frentes totalmente inesperados. El último implica nada más y nada menos que a la presentadora de 'Socialité', donde trabaja Alexia Rivas, y es que parece que el puesto de presentadora de María Patiño corre peligro y ella tiene mucho que ver... La presentadora se ha enterado en directo en 'Sálvame' de la jugarreta que su equipo que su programa le tiene preparada para este sábado, 2 de mayo: Abrirán una votación en directo para decidir si sigue al frente del programa.

Al parecer, Alexia le dijo a Nuria Marín que le gusta más que María Patiño como presentadora de 'Socialité', así que el programa ha decidido convocar elecciones generales para este sábado 2 de mayo y comprobar si es la única que lo piensa o deberían cambiar sus roles...

Cabe recordar que Nuria Marín es la presentadora sustituta de Patiño durante sus vacaciones, pero a ella no le ha hecho ninguna gracia: "Si yo no gano por mayoría absoluta, reniego de mi puesto. No hay coalición ni pactos. Quiero ser presidenta con mayoría absoluta", ha dejado claro.



"Todos los trabajadores, no solo los que están delante de cámara, van a elegir a su presentadora favorita. Vamos a ejercer todos el derecho a voto, incluso las personas que están trabajando desde casa. Queda ya abierto el periodo de campaña, podéis hacer las dos vuestros alegatos en redes sociales o donde queráis", explicaba Giovana, otra de las reporteras del programa.

María Patiño no ha tardado en reaccionar al abandono de Alexia mandándole un contundente mensaje.

"En los momentos de tormenta, soy de las que me pongo bajo la lluvia pero deseo que se recupere y coja el timón de su vida", lanzaba la periodista de Sálvame, "las demandas no restituyen nuestra imagen. El honor y la imagen dependen de nuestro comportamiento público".