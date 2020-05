A la escritora le gustaría volver a sus hijos tras dos meses separada de ellos.

Tamara Gorro, que vive en Valencia, lleva separada de sus hijos desde que empezó el confinamiento. Con la movilidad interprovincial prohibida hasta, como mínimo, el 22 de junio, la influencer está desesperada por ver a sus pequeños.

Tamara Gorro se ha convertido en una de las personas famosos que más optimismo está mostrando ante la crisis sanitaria. Su marido fuese uno de los primeros casos positivos en COVID-19 y pese a ello, la escritora nunca se ha mostrado pesimista con la recuperación de Ezequiel Garay, -que ya se encuentra totalmente recuperado del virus-. También ha mostrado su faceta más solidaria, dando una vuelta a su canal de Youtube, ahora convertido en un consultorio solidario para recaudar fondos para el banco de alimentos, tan necesario en estos momentos.

Además, cada día anima a su familia virtual con pensamientos positivos y divertidas ocurrencias que hacen que el confinamiento para muchas personas sea más llevadero. Pero este viernes, Tamara ha querido mostrar que aunque siempre intenta ver el lado positivo de la vida hay algo que le tiene totalmente desesperada. Y no es otra cosa que, llevar separada de sus pequeños Shaila y Antonio casi dos meses. Y parece que estos dos meses podrían alargarse aún más, pues con el plan de desescalada no podría reencontrarse con sus hijos hasta finales de junio.

Ella se encuentra en Valencia, donde está su residencia habitual, junto a su marido Ezequiel Garay. Desde que arrancó la cuarentena ambos están separados de sus peques, una decisión que tomaron para protegerles después de que el futbolista diese positivo en coronavirus. Y aunque están en constante contacto, Tamara necesita ver ya a sus pequeños. La 'influencer' compartía un vídeo en el que su hija le decía lo mucho que la extrañaba. “Este tipo de vídeos te dan satisfacción y alegría, claro, pero a la vez es dolor porque me gustaría estar con ellos. A mí me gustaría saber cuándo podremos viajar a por nuestros hijos. ¿Hasta junio? ¿Estamos locos?”, ha planteado con indignación. “No puedo salir de la provincia, son dos meses sin ellos y no sé lo que me espera”.

“Creo que estoy siendo una ciudadana ejemplar al igual que la mayoría de los españoles y hay mucha gente como yo. Hay enfermeras y médicos que tienen a sus hijos con sus abuelos y que necesitan ir a por ellos. No sé qué hacer. Estoy informándome y en cuanto sepa algo os lo comunico”, ha informado a su familia virtual, que le han demostrado su apoyo una vez más en estos duros momentos.

Y es que ya hace cinco semanas, Tamara Gorro escribía un emocionante texto contando lo mucho que extrañaba a sus dos hijos. "Sí, estoy convencida de que tomamos la decisión más acertada al alejarlos de todo lo malo que está sucediendo.

Pero tengo que reconocer, que por mucha positividad que tenga, cada segundo el corazón me llora por no verlos y sobre todo por no saber cuántos días pasarán hasta que lo vuelva hacer...", comenzaba escribiendo.

instagram

Para luego decir que les extraña cada segundo y que nunca había estado tanto tiempo separada de ellos. "El mundo se cae cuando escucho “mami me quiero ir contigo, te echo de menos”. Jamás estuve tanto tiempo separada de mis niños... necesito sus abrazos, sus besos, cuidarles, mimarles, dormirles, despertar junto a ellos... Son momentos muy difíciles y de esta saldremos, pero joder, el daño que está haciendo... OS AMO CON LOCURA HERMOSOS DE MAMÁ❤️".

Seguro que pronto se soluciona este problema al que se enfrentan muchas personas. ¡Mucho ánimo, Tamara!