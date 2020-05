Estela Grande, ¿está olvidando a Diego Matamoros con un nuevo chico?

La modelo ha confesado que no soporta a Kiko Matamoros.

Estela ha desvelado que tiene intenciones de quedar con un misterioso chico cuando termine la cuarentena.

Estela Grande se ha atrevido a someterse a un juego que va a dar mucho de qué hablar... En su último vídeo para Mtmad, 'Sigue mi Estela', ha dejado que sus amigas le hicieran preguntas íntimas, y si no se atreve a responder tendría que someterse a un reto. Y agarraos porque ha hablado, y mucho... Una de las primeras preguntas era dar el nombre de un colaborador o colaboradora de Telecinco a quien no aguante, y ha sido muy clara: "No aguanto a Kiko Matamoros". A lo que no se ha atrevido a contestar es con quien tendría un 'affaire' así que ha preferido lanzarse al reto que le han propuesto: Imitar a su 'archi enemiga', sin dar nombres, y a juzgar por su imitación... ¿Es Sofía Suescun? ¡OMG! Ya oímos temblar la ciudad.

Ha confesado que cree mucho en el destino y que no cambiaría nada de su pasado, ya que todo le ha hecho estar donde está ahora. También se ha atrevido a confesar quién es el chico que mejor besa de todos con los que ha estado, y se ha quedado con Diego Matamoros, aunque ha influido que no se acuerda de los demás.

mtmad

Pero el gran reto ha llegado cuando le han pedido que llame al chico soltero con el que tendría una cita al terminar la cuarentena, ¡y lo ha tenido clarísimo! ¿Está Estela ilusionada de nuevo? No se lo ha pensado dos veces y cogiendo su teléfono llamaba a un joven misterioso del que, poco después, enseñaba conversaciones y resulta que se dan hasta las "buenas noches". Mientras Diego ha echado mocho de menos a su mujer en estos difíciles días de cuarentena, ella parece que ya está pensando en una nueva ilusión.