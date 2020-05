La enemistad de Alba Carrillo y María Patiño es un secreto a voces en los pasillos de Telecinco.

La modelo está muy enfadada con la presentadora por un encontronazo que vivieron en un camerino de las instalaciones.

Alba Carrillo no ha tenido tapujos a la hora de hablar de su enemistad con María Patiño, pese a saber que es uno de los pesos pesados de la cadena... En su última intervención en 'Viva la vida' ha confesado que mantienen un rifirrafe desde que ella salió de ‘GH VIP’ y ha decidido destapar un desagradable episodio que mantuvo con la presentadora hacía unos meses: “Soy el tipo de mujer que ella detesta, tal y como ella me ha dicho”, ha declarado Alba.

Todo comenzó cuando Alba entró en el 'reality' y asegura, Patiño hizo comentarios que “iban más allá de mi participación. Mintió deliberadamente sobre mi ex pareja. Dijo cosas muy graves como que me había sido infiel”. Así que cuando salió de la casa, la modelo criticó la profesionalidad de María y comenzó la guerra.

Telecinco

Coincidieron en un ‘Deluxe’ y supuestamente María le dijo que ella llevaba muchos años trabajando mientras que Alba “se tiraba a deportistas en los camerinos”. Algo que no sentó nada bien a la Carrillo. La modelo considera “que una persona que abandera el feminismo, no tiene que decir eso”.



“No he tenido la suerte de ser presentadora como ella pero no significa que yo no me lo merezca”, ha zanjado.

En un momento dado, Emma García ha dado su opinión al respecto, puesto no estaba dispuesta a que su compañera fuera jugada por su profesionalidad. Desde luego la guerra está a punto de estallar aún más, si cabe...