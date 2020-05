Hugo e Ivana se enfrentan a Elena.

La madre de Adara Molinero ha dado su opinión sobre la relación en varias ocasiones.

La ruptura de Ivana Icardi y Hugo Sierra no solo está siendo muy comentada fuera del concurso, sus compañeros también han tomado partido en el asunto y han opinado sobre la ex pareja. Una de las que no ha dudado en dar su opinión continuamente sobre la relación ha sido Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero y ex suegra de Sierra. Y, como era de esperar, al uruguayo e Ivana no les ha gustado nada las palabras de la deportista. Durante el último 'Conexión Honduras', los concursantes han podido ajustar cuentas cara a cara. Un enfrentamiento que ha sido de todo menos amistoso.

Telecinco

"Elena no ha parado de hacer comentarios de mal gusto en todo momento sobre nuestra relación", soltó Ivana, visiblemente molesta con Elena. "Me ha pedido perdón y quiero creerla", aseguró Icardi. "Cualquier comentario ha sido en respuesta a otro", se defendió Elena. "Tú sabes quién eres, no es lo mismo que lo diga Jorge", comentó la argentina.



Telecinco

A pesar de que el encuentro parecía de lo más amable entre los tres, finalmente se desató la guerra. "Tú no eres tonta y sabes en qué momento hacer los comentarios. Ya nos conocemos", siguió Ivana. "A ti que cojones te importa dónde hablo las cosas. A ti lo que te gusta es estar en medio, llorar y quedar como una mierda", respondió Rodríguez, muy cabreada por la situación. "Los comentarios de Elena eran solo para molestar y fastidiar el momento", apostilló Hugo.