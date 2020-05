Avilés aclara si estudio o no periodismo.

El concursante alucina al escuchar la investigación que realizó 'Sálvame'.

José Antonio Avilés ha sido, sin duda, el concursante más cuestionado de 'Supervivientes 2020'. Y es que, además de sus continuos enfrentamientos en los Cayos Cochinos con la mayoría de los concursantes, durante su participación en el reality el periodista ha protagonizado varias polémicas fuera del programa. Tras una larga investigación, 'Sálvame' descubrió que nadie conocía al colaborador de 'Viva la vida' en la universidad donde supuestamente estudió periodismo. En el último 'Conexión Honduras', José Antonio ha podido explicar esta polémica tras escuchar las diferentes informaciones.

Telecinco

"Yo no tengo que demostrar nada", aseguró el andaluz. "Este programa no es un programa en el que se investigue el programa curricular de nadie pero en otros de gran éxito, y tú trabajas en uno de ellos, sí se hablan de los asuntos de los concursantes. De lo que los concursantes sacan a la palestra", le dijo Jordi. "Los temas que se han tratado los has sacado tú en el concurso", añadió el presentador.

Telecinco

"Te prometo que estoy muy tranquilo", contestó el periodista. "Yo no soy odontólogo, no sé de donde lo han sacado. Auxiliar de vuelo lo hice en un curso de junio a septiembre, pagado por mi padre. Periodista soy", explicó. "Tus compañeros, tras investigar, encuentran que no has estudiado periodismo. Los sitios en los que tú dices que has estudiado dicen que no has estado allí matriculado", le comentó González. "Cuando llegue a España te lo voy a demostrar. Yo he hecho periodismo y he cotizado como periodista en la redacción de dos portales digitales muy importantes", concluyó Avilés.