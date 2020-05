Tamara Gorro demuestra su destreza con las tijeras y se corta el pelo.

La influencer, que lleva muy mal seguir separada de sus hijos, ha tratado de animarse con este cambio de look.



Que Tamara Gorro es una mujer valiente, echada para adelante, con coraje ya lo sabíamos, sin embargo ella se ha empeñado en demostrarlo una vez más. ¿Cómo? Pues a tijeretazo limpio, sí, como lo lees, a tijeretazo limpio. La influencer estaba harta de verse con malos pelos durante esta larga cuarentena y ha decidido solucionarlo. Sí, podía haber esperado a la inminente apertura de las peluquerías pero parecía que lo suyo era tan urgente que se ha puesto manos a la obra para arreglarlo. Tamara Gorro se ha marcado un cambio de look, con corte incluido, con sus propias manitas. Tijeras en mano y con la ayuda de su marido, Ezequiel Garay, la chica ha cambiado de imagen. No te pierdas el resultado...

Instagram Tamara Gorro

Tamara Gorro lo comparte casi todo con su legión de seguidores, más de un millón y medio de personas, así que este osado cambio de look no iba a ser menos. La influencer ha grabado un completísimo vídeo con el paso a paso de su hazaña estilística donde no ha dejado sin enseñar nada de nada. El primer paso hacia su nueva imagen era deshacerse de las extensiones. Una engorrosa tarea que le ha llevado tres horas de reloj, ¡tres horas!

Después de quitarse las extensiones y mostrar su melena al natural, Tamara se ha lavado el pelo y ya estaba lista para jugar con las tijeras. Su churri Ezequiel era el encargado de echarle un mano con el corte en la parte de atrás de su cabellera. Algo que ponía de los nervios a la youtuber y sacaba su carácter “Tú no me vas a cortar, tú me vas a ayudar”, le decía tajante a su marido.

Corte aquí, corte allá, trasquilón por un lado, trasquilón por el otro. Hubiera sido más fácil haberse apuntado a la nueva moda de los famosos de raparse el pelo al cero pero ella no escoge el camino fácil. Tras ver el resultado, pero no atreverse a mostrarlo aún, Tamara Gorro decide que necesita una ayudita extra y, ella solita, se pone extensiones. Era el único modo según ella de disimular algún que otro destrozo causado por las tijeras. ¡Si es que vale para todo!

Y tachán, he ahí el resultado final del cambio de look by Tamara Gorro. Desde luego, se marcó un cambio de look propio de una profesional y no lo enseñó hasta tener todas las extensiones en su sitio y haberse pasado la plancha conciencia. Oye, pues si algún día le va mal su profesión de influencer ya sabe a qué puede dedicarse, a montar una peluquería. Unos días antes, ya había mostrado cómo se teñía el pelo sola.