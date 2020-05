Aunque esté en su sexto mes de embarazo, Pilar Rubio está deseando volver a su trabajo y someterse a nuevos retos en "El Hormiguero". Pero el primer reto al que se ha sometido profesionalmente durante la cuarentena por coronavirus, es presentar su primera colección de baño para la firma Selmark. Y lo ha hecho desde su casa con una entrevista a través de Skype donde ha lucido chaqueta de Karl Lagerfeld, pantalón de Atos lombardini, sandalias de Jimmy choo y la parte superior de un bikini de Selmark. Pero éste no ha sido su único reto durante el confinamiento. En el plano personal, su mayor reto está siendo ejercer de profesora en su casa de Madrid con sus tres hijos, fruto de su unión con el futbolista Sergio Ramos: Sergio, de cinco años; Marco, de cuatro, y Alex, dos.

Pilar, ¿Cómo estás?

Estoy emocionada de poder hacer esta presentación así. Porque es algo novedoso. He montado el photocall en casa. Teníamos que hacer esta presentación, porque el verano llega y la gente necesita bañadores.

¿Era la primera vez que diseñabas bañadores?

Sí. Sabes lo maniática y perfeccionista que soy, por lo que he hecho mucho trabajo de campo y he preguntado a muchas mujeres. Es como un trabajo de arquitectura.

¿En la playa te gusta enseñar?

Hay momentos para todo. Yo he intentado que sean piezas muy elegantes y que sean perfectas para exponerte al sol o para tomarte un mojito.

¿Bañador, trikini o bikini?

Yo soy de no parar en la playa. Yo no puedo estar mucho tiempo tumbada tomando el sol. Necesito cosas cómodas, pero también verme mona por el tema de los fotógrafos.

Porque topless ya no haces...

En la vida he hecho topless, porque creo que no es muy bueno para el pecho. Hay que tener cuidado con el sol en determinadas partes del cuerpo.

¿Cómo llevas el confinamiento?

Yo me he intentado poner rutinas. Me levanto sobre las siete para hacer ejercicio, porque a esas horas todavía están dormidos. Aunque hay veces que entrenó con ellos encima. Y luego ya me pongo con los deberes, porque ahora tienes que ser madre, profesora y entretenerles todo el día.

¿Se te da bien ser profesora?

El tema de la paciencia me falla y me falta. Voy a tener que meditar. Es difícil, pero poco a poco nos vamos entendiendo. Yo he estudiado de una manera y ellos lo hacen de otro, con métodos novedosos. Hay veces que aprendo yo más que ellos.

¿Qué asignatura es la que mejor se te da?

Se me da bien todo, partiendo de la base que lo más difícil que hago son sumas y restas. Es sencillo, pero lo difícil es como transmitírselo.

¿Cómo le explicaste lo del confinamiento a los niños?

Poco a poco. Le explicamos que había un virus que se podían poner malitos. Son muy conscientes de lo que es.

Estás embarazada de seis meses, ¿es niño o niña?

Lo sabemos, pero todavía no lo queremos decir.

¿Y los nombres?

Ésa es nuestra guerra porque Sergio tiene sus favoritos y yo los míos. Ojalá nos pongamos de acuerdo, porque yo creo que a este paso vamos a tener que poner un nombre compuesto para quedarnos tranquilos.

¿A tí qué nombres te gustan?

Si es niño me gusta mucho Max de Máximo o Axel y si es niña Ginevra. No sé si tendré suerte.

¿Cómo vas a pasar el verano?

Todavía no lo sé. Es aventurarse un poco dar una respuesta.

En verano es un clásico lo de los amores de verano, ¿tú recuerdas los tuyos?

Ya no me acuerdo de esas cosas. Yo los veranos los aprovechaba para estar con mis amigos y hacer todas las gamberradas posibles. Yo no quería que nadie me controlase.

¿Te quedaban asignaturas para septiembre?

No, yo era práctica porque pensaba mejor hacerlo antes que después. Cuando me mandaban los deberes de verano, lo hacía todos la primera semana para tener el resto del verano libre. Mi padre nunca me pedía las notas. Recuerdo que le pedía dinero para apuntarme a algún curso.

Te tengo que dar la enhorabuena porque has sido tía, acaba de nacer el hijo de René Ramos y Lorena Gómez.

Sí, estamos muy felices. Es una alegría tener un nuevo miembro en la familia. Estamos deseando reunirnos todos.

¿Has hablado con Vania Millan, que es muy amiga tuya, por el hijo de René?

¿Qué tendrá que ver? Ya son mundos distintos.

¿Sergio tiene miedo a volver a entrenar?

Yo creo que miedo no tenemos ninguno. Tenemos que ser responsables y guardando unas medidas. Somos muy conscientes de la situación.

¿Volverás al trabajo cuando des a luz?

Yo quiero volver al trabajo ya y no cuando dé a luz. Tengo ganas de ver a mis compañeros y hacer mis retos. Llevo seis años en "El hormiguero" y tengo ganas de volver y si puedo volveré.