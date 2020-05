Simpática, sincera y comprometida. Así es Ana Guerra, que presenta ahora su nuevo single ‘Tarde o temprano’. La cantante revela cómo está llevando el confinamiento y qué echa de menos en estos días de encierro.

Estrenas nuevo single, ‘Tarde o temprano’, ¿cómo lo describirías?

Lo definiría como optimista. Cuando lo hice me di cuenta del mensaje tan optimista que tenía. Ojalá la gente lo sepa ver, porque tarde o temprano vamos a salir de aquí y todo esto quedará como una pesadilla.

¿Este single ha sido muy especial para ti, verdad?

Sí, sin duda es el más raro que he lanzado, pero por el momento que estamos viviendo, quizás. Es muy difícil sacar un tema en el confinamiento, nos hemos tenido que adaptar muy rápido para cumplir todas las fechas.

Debido a las circunstancias actuales que vivimos, ¿habéis dudado si lanzarlo ahora o no?

En ningún momento nos planteamos posponer el lanzamiento. Nos parecía lo más justo, por respetar el trabajo que había hecho muchísima gente y por respetar las exigencias de los seguidores, que me venían pidiendo música nueva. Pronto bailaremos, cuando salgamos.

¿Llegas tarde o temprano a los sitios?

(Risas). Yo era súper impuntual, pero después de ‘OT’ empecé a llegar puntual. Me da mucho coraje que la gente espere por mí.

¿Has descubierto algún talento oculto esta cuarentena?

Soy muy torpe en la cocina, cada vez que entro es un drama; y he descubierto que cocino bastante bien.

Tu familia está bien…

Sí, puedo estar tranquila en ese sentido. Mi abuela tiene 90 años, es la persona de más riesgo que tengo en mi círculo y está sana.

Cuando empezó todo esto, ¿dudaste en marcharte a Tenerife?

En algún momento se me pasó por la cabeza… Al final no pudimos hacerlo, me quedé en Madrid y en pocos días el cambio fue radical. La verdad que, para estar confinada en Tenerife, ya me quedo confinada en Madrid. Al final, aquí he creado mi mundo y mi vida.

¿Se te han caído proyectos?

De momento, los conciertos que teníamos previstos están pospuestos; y el siguiente proyecto de gira grande estaba previsto para 2021. Pero que es entendible, dadas las circunstancias.

¿Qué será lo primero que hagas cuando termine todo esto?

Lo primero que voy a hacer es reunirme con mi gente de Madrid para tomarme una caña. Y después, cuando se pueda, me iré a mi tierra.

¿Qué echas de menos?

Lo que más echo de menos es subirme al escenario y estar de gira, pero también echo mucho de menos la playa, me apetece mucho tirarme en la arena, soy como un lagarto.

En 2017 también estuviste ‘encerrada’ en una academia. Este confinamiento, ¿te ha hecho recordar esa etapa de tu vida en ‘OT’?

La verdad es que sí, sobre todo cuando comenzamos con el confinamiento. Además, van muchas ediciones de ‘OT’, y eso hace que muchas personas vayamos con ventaja. Allí estábamos sin ordenador, sin teléfono y sin Internet. También allí éramos quince personas y estábamos ocupadas siempre, pero sí que al principio del confinamiento me hizo recordar esa etapa de mi vida en la academia.

¿Te agobia el estar sola en casa?

Tengo días, como todo el mundo, pero soy una persona creativa y no sé estar quieta. Tengo mis días porque la situación que estamos viviendo no es nada fácil: uno no está en casa porque quiera, sino porque hay un problema. Esto nunca lo he dicho, pero gracias a que llevo en terapia casi un año o un poco más, me ha ayudado a vivir este momento de otra forma.

¿Ibas a terapia por algún problema personal o profesional?

No. Soy de esas personas que considera que hacer terapia y estar bien con uno mismo no tiene que estar anclado o unido a un problema ni personal ni profesional. Empecé a hacer terapia porque es difícil conocerse a uno mismo. La situación que hemos vivido de estar en un programa y de ser conocidos a veces te puede revolucionar. Llevo un poco más de un año y ha hecho que me conozca un poco mejor yo. Animo a todo el mundo a que haga terapia.

¿Qué música escucha Ana Guerra en su casa?

Música que me haga estar de buen rollo y estar animada.

¿En tu casa te pones tu propia música?

No, yo nunca me pongo mis canciones. Me las pongo cuando tengo que trabajar sobre ellas o cuando tengo que verificar que están bien o algo así.Pero una vez que la canción está fuera, yo no escucho mi música.

Dos años de amor

Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz salen desde verano de 2018 (foto izda.). Desde entonces, la cantante (26) y el actor (36) mantienen una relación muy discreta. En la imagen superior, en Miami en 2019.

Durante la cuarentena nacional, Miguel Ángel está volcado en su tata Luisa, de 95 años, con la que ha creado ‘Cuarentata’, una serie de vídeos que publica en Instagram y que acumula miles de visitas.