¡Qué alegría nos da anunciar un embarazo! Y más si es como en el caso de la actriz Lea Michele, que, seamos sinceros, no ha tenido una vida nada fácil. A pesar de que muchos pueden llegar a pensar que ser actor es un trabajo cómodo y que todos en Hollywood son felices y millonarios, no es así. Al menos, no en todos los casos, pero ahora Lea puede sonreír de oreja a oreja tras unos años en los que parecía que no iba a levantar cabeza, y así lo ha hecho al anunciar con esta tierna foto que está esperando su primer hijo:

"Muy agradecida", escribe junto a la foto, seguramente, a la vida por este regalo, y es que desde que se casara con el empresario Zandy Reich en marzo de 2019, su lucha por quedarse embarazada ha sido complicada hasta que le fue diagnosticada la condición de ovario poliquístico: ningún tratamiento funcionaba, pero gracias a la nueva medicación y a un cambio de estilo de vida, Lea ahora se prepara para tener a su bebé.

Ahora Lea sonríe, pero a pesar de que 'Glee' le dio el salto a la fama y su vida en Hollywood, el año 2013 se cebó con ella: su relación con el que debía ser el hombre de su vida, Cory Monteith (compañero también en la ficción) acababa bruscamente después de que él se suicidara por una intoxicación. Sólo un año después fue capaz de remontar con una relación junto al modelo Matthew Paetz, que duró hasta 2016. Tras esto, se centró en su música y en nuevos proyectos, pero en julio de 2017 daría el paso para hacer oficial su relación con Zandy, que acabaría en el altar y con un bebé en camino. ¡Felicidades!