Si hacemos un repaso a la vida de Diego Matamoros, lo cierto es que, a pesar de haber tenido un padre famoso y acomodado, no ha tenido una vida fácil. Su relación con su padre empezó a torcerse, según ha contado él mismo en muchas ocasiones, por Makoke, pero la cuesta abajo final llegó cuando Diego dio el salto a la televisión con 'Supervivientes' y, sobre todo, lo que vino después: "Cuando salí hice el primer 'polígrafo' con mi padre, y ahí se fue todo de madre", ha reconocido.

"Había preguntas complicadas, yo no quise mentir… y se destapó toda la mierda con Makoke: todo lo que nos había hecho, todo lo que mi padre había permitido… y empezó todo a ir a más y más. Fue una época muy turbia. Yo por contar la verdad me lo llevé todo por delante, y mi padre, por taparla a ella, se llevó por delante todo lo que teníamos", ha revelado en su último vídeo para MTMad.

Desde entonces, los feos por parte de uno y otro se sucedieron: "La verdad es que me sentó como el culo que no me invitara a su boda. Yo me puedo llevar mal contigo, pero que no me llames ni me mandes invitación… me sentó fatal. A mí, a mi hermana Laura, mis hermanas… fue el límite de ceder con esa tía en todo. Y evidentemente no fuimos", ha recordado, aunque le saca un lado bueno: "Yo creo que mi padre se arrepentirá toda la vida de haberse casado y de haber estado tanto tiempo con esta señora, y creo que al final el no haber ido a la boda ha sido hasta positivo".

Diego se ha mostrado bastante emocionado al recordar sus altibajos con su hermana, y el momento exacto en el que todo se torció: "En mitad de un Deluxe en la guerra con mi padre, mi hermana entró por teléfono y se puso de su parte. Laura y yo éramos uña y carne, pero se nos fue de las manos. Siempre he estado ahí: cuando no era conocida le he facilitado trabajos, ha vivido en mi casa… A partir de ahí dejamos de hablarnos, se cortó la relación… pero a raíz del último ‘GH VIP’, mi hermana sí me llamó, me preguntó qué tal, me invitó a su casa para que viera a mi sobrino, hablamos de perdonar a Estela… y también con el tema del coronavirus ha estado muy presente, y le estoy muy agradecido por hacerme sentir cerca de mi familia".

Sin embargo, a pesar de su apariencia de tipo duro, se ha roto como un niño al recordar su relación con Estela: "La vi una vez desde mi palco de Kapital, ella pasó y me fui detrás de ella… pero no me dio su número ni nada. Aún así, con el tiempo volvimos a quedar, nos fuimos conociendo… en todo el mogollón de la movida con mi padre, la tele, mi ex dando por culo… pero ella, siendo muy niña (porque entonces yo tenía 29 años y ella 21), tenía todas las ganas de vivir que yo había perdido. Pero yo estaba como saturado, en un momento muy complicado. Lo dejamos un tiempo, yo luego le expliqué todo,e lla lo entendió y pudimos avanzar, y poco después le pedí matrimonio", recordaba con una sonrisa antes de emocionarse: "Cómo nos volcamos los dos en la boda… me acuerdo de verla bajar hacia el embarcadero… puff. Se me corta la voz. Cómo se ha ido todo a tomar por culo…”.

Al final, Diego reconoce que estar en un buen momento profesional... pero no significa nada al no tener a nadie con quien compartirlo: "En el momento actual no me va mal, económicamente me va bien, en Mediaset había proyectos en los que se estaba apostando por mí… pero el dinero no compensa la felicidad, y al final lo que tenía se ha ido a la mierda, en parte por mi culpa".