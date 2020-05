No sabemos qué está pasando con esta cuarentena que nos tiene a los famosos locos. Ya vimos cómo, por ejemplo, Violeta y Fabio discutieron y ella incluso le echó de casa en pleno confinamiento (aunque sólo fuera momentáneamente), pero es que hay una pareja que se ha llevado la palma, esa es la formada por Steisy y Pablo. Los dos tortolitos tan pronto están de risas como se tiran los trastos a la cabeza, y su último capítulo no ha sido menos: en pleno cachondeo imitando tik toks de otros famosos, de repente... ¡bronca a gritos!

Mediaset

Si esto es cuando les vemos delante de la cámara, no queremos imaginar cómo serán detrás, pero lo que está claro es que con sus dos fuertes personalidades, chocan muchísimo, un tik tok de Susana Molina imitando una escena de Paquita Salas tuvo la culpa y un "calla, que no me entero" de Steisy, que por la cara que puso Pablo, ya tuvo que saltar: "De verdad, ¡es que no se te puede decir nada! ¡Nada! No se te puede corregir ni decirte que pongas un brazo así ni nada. ¡Eso no es por discutir ni criticar! Tienes que aceptar que se te diga 'haz esto bien'", le gritó Steisy.

Mediaset

Parecía que la cosa había quedado ahí, pero al hablar de Susana y Pablo dedicarle algunos piropos, hubo pique: "Pues no sé qué haces conmigo, porque no tenemos nada que ver". "Sois diferentes: tú eres más dramática, más visceral... y ella es más controladora", le respondió él para aplacar la que se le venía encima, pero Steisy ni soltó el pistón: "Vamos, que yo soy una mierda...".

Mediaset

¡En qué hora se les ocurriría hacer este vídeo! Y es que al imitar otros vídeos en los que debían señalarse el uno al otro sobre aspectos de sus personalidad (como el más celoso, el más guapo de los dos, el que peor cocina, etc), también hubo bronca, como a la hora de decidir quién es el más celoso: "Tú eres más, Pablo, porque parece que no, pero cuando las cosas se ponen serias... te cagas por las bragas". "Qué mentirosa", le respondía él, algo que no fue a mejor a la hora de recordar su primer beso: "Nos lo dimos los dos en el piso de arriba de tu casa de la sierra", dijo ella. "¡Pero si te lo di yo en la sala de cine de abajo!", le replicó él, para acabar con Steisy mosqueada y un tierno "te voy a meter con la cámara en la frente". ¡Vaya dos!