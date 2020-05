Tantos días sin salir a la calle nos está pasando factura a todos. Los psicólogos advierten de que muchas personas pueden sufrir estrés post-traumático, ansiedad, depresión e incluso tics que antes no tenían. Una de las personas que ya ha salido a la calle aprovechando las primeras medidas de relajación del estado de alarma ha sido Mila Ximénez. La colaboradora de 'Sálvame' ha grabado cómo ha sido esta experiencia y lo ha compartido con todos los espectadores del programa. Hay que recordar que Mila lo ha pasado muy mal, ya que a la cuarentena se sumaba un herpes zóster en la cara, que le provocaba fuertes dolores.

"Parece que hacia años que no salía. Hay que pensar que todo va a ir bien. La gente sigue respetando lo de quedarse en casa. Hoy tengo dos metas andar 15 minutos y entrar en el supermercado", explicaba mientras grababa toda la escena.

Mila superó la prueba pero no lo tuvo fácil. "He ido al super a comprar mis plátanos y mis cosas, pero esto asfixiada. Me cagué cuando salí a la calle. Lo intenté tres veces. Abría la puerta, iba al ascensor y me volvía a casa. Hago cosas que no pueden hacer como tocarme los ojos en la calle", confesaba.

La colaboradora ha definido la experiencia de salir a la calle como "un niño que entra en una tienda de juguetes. Ha sido una sensación de libertad, de vida".

Eso sí, el paseo el pasó factura. "Lo primero que hice cuando llegué a casa fue meterme en la ducha y empecé a llorar", desvelaba.

Mila ha confesado lo que más le preocupa de dar positivo por COVD-19: "Lo que me aterraba es que me confinaran en un hospital. No lo habría podido soportar".