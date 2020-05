Rocío Flores lee un carta de sus hermanos David y Lola.

La participante de 'Supervivientes 2020' no ha podido aguantar las lágrimas.

Rocío Fores, que se encuentra en su mejor momento dentro del reality, ha recibido la sorpresa que más deseaba durante el último 'Tierra de nadie'. Y es que, tras el juego de recompensa de la tentaciones, en el que los concursantes tenían que elegir entre comida o una sorpresa del exterio a cambio de una penalización que durará unos cuantos días, la nieta de Rocío Jurado lo tuvo claro, y quiso conocer el contenido de la carta. Lo que nunca se hubiera imaginado es que el mensaje fuera de las personas más importantes de su vida: sus hermanos David y Lola.

Nada más saber que tenía una carta del exterior, Flores no se lo pensó ni un solo momento."Renuncio sin pensármelo a la recompensa", aseguró Rocío. "Hola tata, te echo mucho de menos. Para mí eres una madre, llevas cuidándome desde que nací", le dijo su hermano David. "Eres la mejor hermana que he podido tener. Lo del jueves me pareció mucha fuerza y muchos sentimientos por su hermano", añadió "Estás guapísima, eres ganadora, transparencia, real, luchadora, te amo", siguió.

Telecinco

Pero, no todo quedó ahí. Y es que su hermana Lola también quiso escribirle unas palabras. "Hola tata, soy Lola. Quiero que te imagines mi voz mientras lees esto, eres mi ganadora", escribió la más pequeña de la casa. "Era todo lo que necesitaba, muchas gracias", concluyó la hija de Rocío Carrasco, muy emocionada por esta gran sorpresa.