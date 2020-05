Fani ha visitado el plató de 'Supervivientes 2020' por primera vez.

La pareja de Christofer ha arremetido duramente contra Ivana.

Debido a la crisis sanitaria mundial por culpa del Covid-19, los expulsados de 'Supervivientes 2020' acuden al plató poco a poco. Si la semana pasada fue Ferre, esta semana ha sido Fani la que ha visitado el plató de 'Tierra de nadie' por primera vez desde que llegó a España. Y es que la concursante se ha mostrado feliz de estar de nuevo en España con su pareja Christofer, y ha aprovechado el momento para hablar de sus compañeros de reality. En concreto, la ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha arremetido duramente contra Ivana Icardi.

Telecinco

"Nuestro reencuentro fue genial, fantástico. Tenía muchas ganas", aseguró Fani de su reencuentro con Christofer. "Esta experiencia me ha servido para confiar un poco más en mí y que no me afecte tanto lo que piensen otros. Volvería, pero se pasa mucha hambre", añadió la superviviente.

Telecinco

Además, no dudó en criticar a Ivana Icardi, su enemiga número uno en el concurso. "Es la peor persona que he conocido nunca, a mí me ha tratado fatal", afirmó. "Iba a dejar a Hugo, pero que él lo haya hecho antes la ha servido para victimizarse y lo está aprovechando", señaló Estefanía del comportamiento de la ex de Gianmarco Onestini en la isla. "Estaba hasta las narices de él, de su manera de decir las cosas, la verdad que, después de escuchar eso, verla así es muy chocante", concluyó Fani, muy segura de lo que estaba contando.