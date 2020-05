Jorge Cadaval conserva intacto el buen humor, ése con el que nos sorprende en el programa ‘El paisano’, que acaba de estrenar en TVE. Todo sea por poner algo de alegría a estos días difíciles. El programa está grabado antes de la crisis sanitaria que ha obligado a todos los españoles y a parte del mundo a permanecer encerrados en casa. Del programa y de cómo está viviendo esta situación nos habla Jorge en esta entrevista, en la que nos cuenta también cómo lo vive con su marido, Ken Appledorn.

¿Qué tal estás?

Llevándolo con dignidad, esperando que esto se solucione y con ganas de salir para trabajar. De salud, los míos y yo estamos bien, pero tengo amigos que lo están pasando fatal, otros que se han ido, como uno de los hermanos de María del Monte.

¿Dónde te ha pillado el confinamiento?

Ahora estoy en casa, en Sevilla, pero cuando todo empezó nos pilló en Escocia. Menos mal que pudimos sacarnos un vuelo y venirnos para acá.



Esto es una prueba para los matrimonios.

Lo que es una prueba es el día a día. Estar encerrado con la persona a la que quieres (está casado con el actor Ken Appledorn) no tiene por qué ser duro, digo yo.

¿Qué haces en tu día a día para entretenerte?

Me gusta ordenar, hago deporte, leo, veo series y la cocina me encanta; mi chico está haciendo un pan estupendo con masa madre.



Quién te iba a decir que estrenarías un programa en esta situación.

Fíjate que el último programa no lo pude hacer porque estábamos ya en confinamiento y tuve que grabar el monólogo final desde casa.

¿Qué haces de ‘paisano’?

Ya ves. Cuando me llamaron les dije que sólo serían cuatro programas, pues nunca he trabajado sin mi hermano César. Lo hablé con él, le pareció perfecto, pero a mí me faltaba mi mitad…

PRÓXIMOS DESTINOS: El miércoles 6 de mayo estará en Arties, en el Valle de Arán, y cerrará su viaje el miércoles 13 de mayo en Mojácar, Almería (foto), donde ha actuado varias veces. “Todos los lugares que he visitado son preciosos, he conocido a una gente maravillosa, y la diversidad que hay en mi país… Sigo en contacto con algunos paisanos”. Agencia

¿Tú tienes pueblo?

Soy de Triana, en Sevilla, que es casi como un pueblo, y hasta ahora hacía una vida de barrio: iba a comprar, me tomaba mi cafelito con los amigos de siempre… Y encima tenemos unos vecinos y una calle estupenda. A las ocho salimos a aplaudir, uno toca la guitarra, otro canta, yo me he animado y todo con temas que son la banda sonora de mi vida.

Pues ahora tocaría Feria.

Aquí ya están decorando los balcones. A mal tiempo, buena cara, con todo el respeto del mundo por todos los que se han ido, sus familiares y las personas que dan la cara por nosotros.

“Hay que entretener y sacarle una sonrisa a la gente”

¿Qué haríamos nosotros sin los ‘titiriteros’?

Pues eso digo yo, ¿qué haríamos sin cante, sin baile, sin los teatros, sin cultura?



Seguro que César y tú estáis preparando algo con todo esto.

Queremos hacer una cancioncita. ‘Resistiré’ me ha gustado mucho pero ya estoy algo saturado. Ahora mejor ‘Ya no puedo más’ de Camilo Sesto. Hay que entretener y sacarle una sonrisa a la gente.

Lo primero que harás tras la cuarentena…

Tengo ganas de ver a la gente de mi barrio, de recuperar la normalidad y de dar besos hasta al que no le caigo bien.

Aún queda, pero el 8 de octubre cumples 60. Tendrás que celebrarlo a lo grande.

Hace seis años que no celebro nada, en este tiempo han muerto dos personas de mi familia, pero haré algo.