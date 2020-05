Durante estos días en los que prácticamente todo el mundo ha tenido que estar encerrado, quien más o quien menos ha optado por ropa mucho más cómoda de la que usaba antes del coronavirus.

Todos hemos tirado de ropa amplia que nos haga el encierro más llevadero, y sobretodo, más cómodo. El problema viene cuando el tema ropa amplia se nos va de las manos y encima, salimos a la calle hechos unas pintas.

Algo así le ha pasado a la super modelo alemana Heidi Klum. A la top rubia la hemos podido ver con un look de lo más desaliñado con una mezcla imposible de estampados que no entendemos muy bien. Además, se ha venido arriba con la tendencia 'oversize', por no hablar de esas llamativas gafas moradas y la tira elástica de sus braguitas que ha dejado a la vista. Pero la germana no es la única que ha protagonizado alguna imagen 'horrorosa' esta semana ¡sigue leyendo porque hemos mirado en nuestro archivo para ver qué famosos fueron pillados en extraños momentos!



Heidi Klum



A lo de pasar de lo que diga todo el mundo y quedarse ‘tan ancha’ le ha dado Heidi Klum un nuevo significado. Claro que lo de las prendas XXXL es genial para poder salir de nuevo a la calle tras el confinamiento, pero mejor que no parezcan un pijama.

Gerard Butler

Sí: no es Carnaval ni Halloween, es Gerard Butler, que al chico le gusta presumir siempre que puede de sus raíces escocesas. No, para lo de las gafas ‘rarunas’ no tenemos explicación.

Katie Holmes



¿Qué le pasa a la actriz?

a) Extrañamente, encuentra desternillante que le abran la puerta de un coche.

b) No la tiene doblada la risa, sino el peso de tanto collar.

c) Está usando el reflejo de la ventanilla para comprobar que no tiene ni una caries.

Carlos y Guillermo de Inglaterra

A Carlos se le ha ido la pinza: si quiere llegar al trono inglés de una vez, no es a Guillermo, su heredero, a quien tiene que cargarse...