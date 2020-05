View this post on Instagram

Ser padre no es la suma ni interpretación de unas letras, que es un simple convencionalismo. Ser padre es dar cariño, protección, educar, marcar un camino con delicadeza y disciplina, con amor y orden, con tolerancia y responsabilida, con templanza y docidilidad...a veces con flexibilidad y otras con severidad. Somos lo que vivimos y aprendemos. @marialapiedra1 y yo emprendemos e esta complicada pero bella aventura encantados y unidos, en lo bueno y en lo malo. Feliz noche a tod@s