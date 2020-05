Gianmarco ¿sigue sintiendo algo por Adara?: "Sin cámaras era muy fría conmigo"

Una ruptura nunca es fácil, y menos después de sospechar que te están poniendo los cuernos. Que se lo digan, si no, al italiano Gianmarco Onestini, que después de dejar su país atrás y a toda su familia por vivir su historia de amor con Adara Molinero tras conocerla en 'GH VIP 7', ¡tuvo que romper con ella tras ver unos mensajes de lo más sospechosos! Entonces él se volvió a Italia casi sin mediar palabra, en mitad del confinamiento y muy cabreado, mientras Adara estallaba al quedarse sola en Madrid negando la mayor... pero ahora él ha vuelto a nuestras vidas y ha contado TODO.

Mediaset

Gianmarco ha estrenado (era cuestión de tiempo) canal en MTMad, casualmente después de que Adara haya dejado el suyo, y en su aterrizaje ha contado cómo está tras pasar varias semanas después de la ruptura: "Me habéis preguntado si estoy enfadado con ella o si la odio, y la respuesta es absolutamente que no, a pesar de que me haya tomado el pelo y me haya hecho mucho daño".

Dispuesto a contar toda su verdad, Gianmarco no se ha andado con chiquitas ni ha escatimado en sentimientos al tener la voz un poco temblorosa y los ojos vidriosos: "¿Cómo estoy yo? Pues no me es fácil dormir, tengo muchos pensamientos y mucho estrés, porque por la noche me vienen muchos recuerdos. Me gusta mucho ver vídeos de 'GH', de cuando estábamos juntos, y además hay una canción, ‘Me equivocaré’, que me recuerda mucho a ella".

Mediaset

Gianmarco, además, ha hecho balance de su relación, pero parece que pesa más lo malo que lo bueno: "Tengo recuerdos muy bonitos, como cuando nos dimos nuestro primer beso en la Casa, o cuando le llevé flores. Era como tener un regalo y tener que esperar para abrirlo, pero también recuerdo que, cuando salí, vi que las flores habían acabado en el suelo, me dolió mucho también ver cómo se besaba con Hugo y oír que quería volver con él. Me era muy difícil hasta tragar agua, no comía, no dormía… y lo pasé, de verdad, muy mal", ha reconocido antes de contar: "Otra cosa que me molestó mucho fue que estaba muy pendiente de lo que hacía Hugo, de lo que hacía Ivana… y que cuando estábamos en televisión, delante de las cámaras, era muy cariñosa, pero luego, sin cámaras, era muy fría conmigo, iba mucho a su bola, estaba mucho tiempo con el móvil… era una cosa que tuvimos que hablar, pero cuando veo que coquetea es cuando me quedo muerto".

Mediaset

La infidelidad, sin duda, es lo que más le ha dolido de todo, y se ha dirigido directamente a ella: "Después de lo que había hecho, de lo que había dejado atrás… ¿tonteas con otro? Yo nunca te lo hubiera hecho a ti porque estaba enamorado y quería estar contigo, y ya está", pero, a pesar de todo, "no le voy a tener rencor, pero tampoco la voy a olvidar, a pesar de que me ha dolido que diga que no se acuerda de mí, porque es como despreciar todo lo que hemos tenido. ¿Y de su nueva ilusión? No sé quién es, ni lo he visto, tampoco me interesa un carajo, pero espero que sean felices y les deseo lo mejor".