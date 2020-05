Katy Perry es una cachonda mental, y además de su humor, del que presume con sus fans, en entrevistas, redes sociales y en televisión cada vez que la vemos, lo que más nos gusta es que no tiene sentido del ridículo. A ella lo mismo le da estar dando una conferencia que grabando el videoclip de su último single: reír y hacer reír siempre va con ella. De hecho, desde aquí ya le auguramos un buen futuro, porque si en algún momento quiere dejar la música, como humorista ya tiene el sueldo ganado, porque lo cierto es ¡que es una crack!

Ahora mismo, por la cuarentena, no tiene tantos recursos a mano, pero parece que el armario lo tiene lleno de toda una fantasía de disfraces. De hecho, no es la primera vez que la vemos con trajes inmensos: ya en la after party de la gala del MET del año pasado la lió disfrazada de hamburguesa gigante, y otro día le dio por ponerse de perezoso para ir por ls calles de Nueva York. ¡La vida de esta chica es un show las 24 horas del día!

¿Y ahora que no puede salir de casa? Pues mientras a unos les ha dado por hacer bizcochos, pan y vídeos en Tik Tok, a ella le ha dado por desempolvar disfraces... de productos básicos en el confinamiento, como el desinfectante de manos o el papel higiénico. ¡Ver para creer! Dale al play en el vídeo superior y échate unas risas... ¡no cabe ni por la puerta!