Una semana más, la revista 'Qué Me Dices!' ya está en tu kiosco con los temas más divertidos del mundo del corazón. Corre al kiosco para conocer por qué a María Patiño se le acumulan los 'zascas' en contra. La colaboradora de 'Sálvame' siempre ha demostrado ser una mujer muy fuerte, pero estas últimas semanas no están siendo fáciles. Lleva días recibiendo 'zascas' de sus compañeros, justo cuando ha reconocido estar "excesivamente sensible" debido al confinamiento. "Ahora más que nunca hay que decir 'te quiero' a gritos. No me sobran amigos", dijo entre lágrimas. Sin embargo, en vez de contar con el apoyo de los suyos, la presentadora de 'Socialité' ha tenido que hacer frente a los ataques de Alba Carrillo y Alejandra Rubio. La primera aseguró en 'Viva la vida' que María le había soltado un comentario de lo más machista. "Me dijo que mientras ella se había dedicado a trabajar yo lo que había hecho era tirarme a deportistas en los camerinos", explicó. La hija de Terelu (a quien hace sólo unas semanas defendió en su pelea con Lydia Lozano) se sumó al ataque: "Ha dicho de mí que yo sólo me preocupo por el modelito que me pongo cuando vengo a la tele, que no me preparo los temas".

Pero seguro que para ella lo peor es su situación con Jorge Javier. Hace unas semanas, María admitió que su amistad se tambaleaba: “Estamos en crisis”. Dijo ver en Jorge “muchos ramalazos” de soberbia y aseguró: “No me he sentido bien trabajando contigo en los últimos días”. La cosa no ha mejorado y al ‘dueño del cortijo’ parece que le gusta dejárselo claro incluso ante la audiencia, presumiendo de que está feliz de haberla bloqueado en WhatsApp...

Batió a Nuria Marín

Telecinco

A pesar de los ataques de sus compañeros, María puede sentirse orgullosa de su trabajo: ¡su audiencia la adora! 'Socialité' decidió lanzar una encuesta: "¿Quién quieres que presente el programa? ¿María o su sustituta en vacaciones, Nuria Marín?" El resultado fue aplastante. Un 72 por ciento de los espectadores prefieren a Patiño.

Jorge Javier, el teñido

Borja B. Hojas Getty Images

Para María tiene que ser duro ver en qué punto está una amistad de más de 20 años. La periodista y el presentador tuvieron un nuevo enfrentamiento en directo tratando el tema ‘Merlos Place’ y María tuvo que recordarle: "Aunque nos hayamos bloqueado, tenemos que trabajar juntos, podemos hablarnos en plató".

Alejandra y Alba, una morena y una rubia

Instagram

Alejandra Rubio y Alba Carrillo no han parado de trabajar durante la pandemia. Parece que quieren ganarse una silla de cara a la ‘nueva normalidad’ y han decidido tomarla con María. "Yo le caigo fatal desde que salí de 'GH VIP'. Soy el tipo de mujer que ella detesta", explicó la ex de Feliciano. "Dijo que sólo me preocupo por mi modelito", asegura la hija de Terelu pese a que Patiño la defendió en su pelea con Lydia.