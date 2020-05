La ex pareja ha tenido un nuevo enfrentamiento.

Hugo no quiere volver con Ivana.

La relación entre Hugo Sierra e Ivana Icardi va de mal en peor. Y es que, aunque la argentina hace todo lo posible por intentar acercar posturas con su ex pareja en 'Supervivientes 2020', el ex de Adara Molinero no se lo pone nada fácil. De hecho, en la última gala del reality, los ex tortolitos han vivido un desagradable desencuentro, que ha terminado con la ex Gianmarco Onestini completamente rota por las palabras de Hugo Sierra. Parece que por mucho que Ivana intente arreglar esta situación para poder entablar al menos una amistad con Sierra, el superviviente no tiene la misma intención.

"Yo no la quiero dejar a ella como una mierda, me está ella dejando ella mal en todo momento", aseguró Hugo del comportamiento de Ivana las última semana. "Lo amo, lo he amado y ahora solo me queda aceptarlo y tirar para adelante", afirmó ella, totalmente destrozada por las palabras de su ex pareja. "¡No quiero en este momento hablar, ya está! No quiero nada contigo", le dijo el ex de Adara a Icardi.

Tras esto, la joven declaró que no entendía en absoluto el cambio de actitud de Hugo. "No puedo creer la persona que has sido, un mes una persona y otro mes otra. No sé tus razones. Espero entenderlas en algún momento", añadió la ex concursante de 'Grande Fratello'."Ahora veo también que la madurez no va en la edad", concluyó el ex yerno de Elena Rodríguez, zanjando el tema.