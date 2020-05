Elena no sabe nada de la ruptura de Adara y Gianmarco.

La deportista le ha preguntado a Jorge si su hija seguía aún con el italiano.

Elena Rodríguez está siendo, sin duda, una de las concursantes que más momentazos está acaparando en 'Supervivientes 2020'. Y es que, tras salvarse de su segunda expulsión, la deportista no ha dudado en preguntar a Jorge Javier directamente si su hija Adara seguía con Gianmarco Onestini. Cabe recordar que, cuando la ganadora de 'GH VIP 7' y el italiano decidieron romper su relación para siempre, la madre de Adara estaba ya concursando en el reality de supervivencia. Por ello, ella desconoce por completo esta información.

Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la gala para preguntarle a Elena cómo estaba viendo el comportamiento de Ivana con Hugo en los últimos días. “¿Tú crees que Ivana utiliza está no relación en su beneficio?”, le preguntó Jorge. En este momento, fue cuando Rodríguez vio la ocasión perfecta para hacer otra pregunta en referencia a su hija. “Te lo contesto si me respondes a una preguntita. ¿Está Adara con Gianmarco?”, le respondió Elena.

Telecinco

Jorge, con mucha cautela, le ha dicho que no le podía dar información del exterior. Ante la negativa, Elena no dudó en responder a la pregunta del presentador. “Sí, me da esa sensación al sacarlo aquí y llorar tanto cuando yo esta semana no ha le visto llorar”, criticó Elena el comportamiento de Ivana. Una repuesta que se llevó el plauso de su ex yerno. “Brava, Elena. Muchas gracias, de verdad”, le agradeció Sierra por mostrarle su apoyo.