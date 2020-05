Aurah Ruiz arrastra a todos sus ex, a Sofía Suescun ¡y habla de su nuevo novio!

Vivir en la piel de Aurah Ruiz no es nada fácil, y es que entre los problemas con los que convive con su hijo, enfermo de nacimiento, y los que le da el padre del mismo cada dos por tres, lo que nos extraña es cómo Aurah no ha estallado antes. En alguna ocasión ha mostrado a sus seguidores, entre lágrimas, lo saturada que puede llegar a estar a veces, pero sin duda la fuerza que tiene es lo que le ayuda a seguir adelante. Pero ahora, Aurah se ha sincerado en MTMad más que nunca gracias a las preguntas que le han hecho sus seguidores a través de las redes sociales... y gracias a ello ¡hemos descubierto detalles de su nuevo novio!

"Estoy con alguien. Puedo decir que tengo novio, pero no voy a hablar de él. Llevamos 6 meses, y yo estoy muy bien y espero que siga todo muy bien", ha contado con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, toda esa felicidad no empaña que su pasado con los hombres no ha sido el mejor, y primero el padre de su hijo, pero sobre todo Suso, que jugó con ella mientras estuvieron en 'GH VIP' juntos: "Opino que sí tenía un papel bien aprendido, y que su madre también lo sabía… es mi opinión. Y no me merezco ese tratamiento, ni me lo merecí, ni me lo mereceré nunca, porque eso sólo me hace mirarle y decirle ‘eres muy mala persona’, pero de verdad, con oscuridad. Cruel. Maléfico".

Su cabreo con él sigue, pero cree que "no tiene cojones" a sentarse a hablar con ella, aunque tampoco es algo que Aurah persiga: "Espero no tener que verle nunca", ha dicho. "Yo le defendía cuando salí de la casa sin haber visto ni un solo vídeo en los que me insultaba y me decía cosas muy feas por la espalda, y luego también porque su madre me decía ‘por favor, Aurah, vamos a intentar que Suso gane’. Y realmente tengo que decir que fui un poco hipócrita, porque quise limpiar la imagen de mierda que se había creado, cuando en realidad me tenía que haber sentado en un plató y decir ‘qué feo lo que me hizo’, pero cada presentador que era amigo suyo saltaba a defenderle y quise dejarlo ahí, pero lo hice mal, porque lo tenía que haber hecho y decirle ‘qué mierda es esta, cómo me vas a hablar tú a mí así’", ha reconocido.

En cuanto a Jesé Rodríguez, no ha querido entrar al trapo, pero ha dejado claro que hablan lo justo y necesario "cuando le sueltan la correa", pero sólo de cosas relacionadas con el niño. De hecho, a raíz de esto, también ha contado de qué vive exactamente ella, ya que mucha gente se lo pregunta: "Con la manutención que me pasa el padre de Nyan pago todo lo suyo, y como no llega para todo porque son muchas cosas, pongo yo dinero mío, más lo que gano haciendo los vídeos de MTMad. De eso vivo".

Y por supuesto, no se podía librar de una pregunta sobre las otras chicas-reality de Mediaset: Aunque sólo conoce a Bea y dice que le cae estupendamente, De Violeta sólo ha dicho que le gusta su Instagram, mientras que de Adara no ha dicho nada y de Gloria Camila que le parece "buena persona"... pero con Sofía Suescun ha sido contundente: "Me cae como el culo. Me parece una tipa asquerosa". ¡Guau!