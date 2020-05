Mila Ximénez vuelve al trabajo tras 50 días confinada y lo hace tras cargar contra varios compañeros

La colaboradora no ha salido de casa desde que se declarara el estado de alarma más que para ir al supermercado.

Mila ha mandado al infierno a María Patiño y Gema López, junto a Antonio Montero por su "inexplicable" actitud con Marta López.



Este mismo sábado, Mila Ximénez vuelve a su puesto de trabajo en el 'Deluxe'.

"He ido al super a comprar mis plátanos y mis cosas, pero esto asfixiada. Me cagué cuando salí a la calle. Lo intenté tres veces. Abría la puerta, iba al ascensor y me volvía a casa", confesaba tras su primera salida al exterior tras más de 40 días de confinamiento que no ha llevado nada bien, sobre todo porque lo vive en soledad casa, lejos de su hija y sus nietos, y porque a todo se le ha sumado que ha sufrido un doloroso herpes zoster. Sin embargo, ella misma contaba hace unos días durante su sección de ‘El cielo y el infierno’ que cree que ha llegado el momento de regresar a su sitio en ‘Sálvame’: “Creo que es momento de volver, quiero que sea pronto”. Pues dicho y hecho. Este mismo sábado, Mila se reincorpora al 'Deluxe'.

telecinco

Pero su regreso no va a ser fácil... Estos últimos días ha tenido una sección que ha dado mucho de qué hablar, va a traer cola, y ha dejado muchos frentes abiertos, como el de su ataque a Alfonso Merlos y Alexia Rivas.



En su sección ha mandado al cielo a Marta López y el motivo no es otro que porque acapara el foco mediático porque nos tiene a todos enganchados con su historia y porque con ella se hacen datos de audiencia de los que se benefician todos.

Por eso, no entiende que haya compañeros como Gema López, María Patiño que critiquen a Marta, así que los ha mandado directos al infierno: “Nosotros mismos nos cargamos nuestro negocio, te das cuenta cuando ves las cosas desde fuera”, se ha quejado la colaboradora, y se pregunta: “¿De qué comemos nosotros? ¿Qué tipo de programa estamos haciendo?”.