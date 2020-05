Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega comparten proyecto. El presentador estrella de Mediaset y la conductora de 'Ya es mediodía' serán los presentadores de 'La casa fuerte', el nuevo reality de Mediaset que ya calienta motores y que ocupará, en la parrilla televisiva, el lugar de 'Supervivientes'. Mientras que Vázquez se encargará de la gala de los jueves, Ónega conducirá el debate de los domingos. La escritora y alma de ‘Ya es mediodía’ se enfrenta a un gran reto: conducir su primer reality junto al rey midas de la cadena. ¿Soportará este último que la periodista le haga sombra? Analizamos los puntos fuertes y débiles de cada uno y te pedimos que nos digas cuál de los dos es tu presentador favorito. A favor de Sonsoles está que tiene una imagen fresca y conecta con los personajes y el público mientras que, en contra, que es su primer reality y podría poderle la presión. Por su parte, Jorge Javier tiene el favor de la audiencia y es el rey de los realities pero, a lo mejor, estar tanto tiempo en pantalla, hace que el público pudiera estar cansado de verle.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sónsoles Ónega

Ana Ruiz

A favor

Es rápida, tiene una imagen fresca, es conciliadora y cae bien.

Su popularidad está en ascenso.

Resulta cercana y conecta con los personajes. Ya hablan de ella como la heredera de Ana Rosa Quintana.

Es su primera oportunidad en ‘prime time’ y los que la conocen dicen que se va a dejar la piel.

En contra

Puede que le falte un poco de carisma, todavía tiene que crecer frente a las cámaras.

Nunca ha presentado un reality y quizás le pueda la presión.

Es demasiado correcta, se ha curtido como reportera política, y eso se nota.

No tiene tanta chispa como el presentador de 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez Instagram

A favor

Casi todo lo que toca se convierte en oro. La audiencia le respalda desde hace años.

Su carisma es innegable. Es un hombre que no deja indiferente a nadie: o le quieren o le odian.

Está curtido en realitys y ha demostrado que sabe reaccionar más rápido que Fernando Alonso al frente de su monoplaza.

Es capaz de adaptarse a cualquier situación y es muy resolutivo en los directos.

En contra

Está tantas horas en pantalla que puede resultar algo cansino.

Últimamente le achacan que está endiosado.

A veces se muestra intolerante con los que piensan diferente y no soporta que le lleven la contraria.

Cada vez tiene más broncas con sus ‘compis’, a los que impone su autoridad.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.