Son tiempos muy complicadas para muchas familias españolas, que debido a la crisis sanitaria están perdiendo a sus familiares sin poder darles un último adiós como se merecen. El viernes pasado, Makoke sufrió la pérdida de su madre. Una noticia que llenaba de tristeza a la exmujer de Kiko Matamoros. Una semana después del fallecimiento de su madre, Makoke regresa para colaborar en ‘Viva la vida’ y confiesa estar “todo lo bien que se puede estar en estos momentos”. Con la tristeza en los ojos, la colaboradora de televisión se ha derrumbado al recordar a su madre y ha asegurado que sentía debilidad por ella: “Teníamos una relación maravillosa, nunca se está preparada para la muerte de una madre, es muy duro”, lamenta, entre lágrimas.

“Es como si te arrancaran algo de dentro”, es alguna de las desgarradoras frases con las que Makoke se ha sincerado. La colaboradora ha confesado que todos los meses iba a Málaga para estar al lado de su madre que falleció a los 90 años de edad por causas naturales.



“Antes de irse, intentaba sonreír, era una maravilla. Me pude despedir de ella. Quedó en dependencia antes de irse, estuve de su mano su última semana”, ha contado Makoke muy emocionada a Emma García.

Telecinco.es

Cuenta que su madre, que tuvo seis niñas, le ha transmitido siempre amor condicional, que siempre tenía una sonrisa y que nunca hablaba mal de nadie. Además, asegura que Kiko Matamoros se ha puesto en contacto con ella para darle el pésame y ha recibido una carta muy especial por parte de su hija, Anita.

"Todo lo bueno que te puedo decir se quedaría muy corto, porque no hay adjetivos suficientes para describirte como madre. No se puede medir tu generosidad ni tu inmensa bondad. Porque tienes la energía y las ganas suficientes para cometer el mundo, el coraje para derrotar cualquier conflicto y la virtud para ser feliz a pesar de cualquier obstáculo que se interponga. Te lo he dicho muchas veces, pero ojalá algún día tenga la capacidad de ser, aunque sea, un poquito como tú.

Gracias por hacer de la vida de todo el que te rodea mucho más fácil y un poco más bonita.

Te queremos.

Anita Matamoros.".