Muchas famosas han aprovechado ya el nuevo permiso del confinamiento para correr a sus centros de belleza y ponerse a punto.

Laura Matamoros pasa la cuarentena con su hijo, Matías, y su chico y padre del pequeño, Benji Aparicio, con quien ha retomado su relación.

La pareja decidió darse una segunda oportunidad a finales de 2019.

En estos días, Laura ya ha aprovechado para inaugurar su armario de verano y hasta lucir bikinis al sol.

El confinamiento está pasando factura a todos, de distintas maneras, claro, pero hay algo que todos tenemos en común: ¡Los malos pelos! En más de 50 días no hemos podido pasar por chapa y pintura, cortarnos el pelo, darnos el tinte, las mechas o miles de opciones en cada caso. Quizá por eso en cuanto se ha permitido coger cita en centros estéticos, muchos han corrido a pedir la suya. Lo han hecho rostros como Paula Echevarría o Laura Matamoros, que se ha dejado ver por las calles de Madrid para acudir a la peluquería a arreglarse el cabello. La propia influencer confesaba que sería una salida exprés, "arreglo y para casa", y desde el propio salón nos enseñaba todas las medidas de seguridad que estaban tomando para arreglar su pelo de la manera más segura posible.

Acudió al centro con su mascarilla para cumplir con los requisitos y estar totalmente protegida en su salida de casa.

gtres

A su regreso, nos ha enseñado el resultado y contado lo que se ha hecho: "Me he matizado el pelo, he arreglado un poco mi color, no me he puesto mechas ni nada". Ha querido destacar "la seguridad con la que cuidan a los clientes" en la peluquería y ha confesado que "la semana que viene iré con Mati para que le arreglen a él también el pelo".