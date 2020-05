Mario Casas está pasando el confinamiento junto a su familia.

Óscar ha compartido con sus seguidores lo mucho que echa de menos a su chica, Begoña Vargas, ahora que están separados por la cuarentena.

Son los hermanos más 'hot' del panorama nacional. No tenemos dudas, pero sí muchas pruebas. ¿Os quedan dudas? Empezamos por Mario, que desde hace tiempo se ha convertido en uno de los chicos más sexys de la gran y la pequeña pantalla... Ese "fea" tan famoso que nos llevó a 3 metros sobre el cielo, y más allá, su papel de tipo duro en 'Contratiempo', ese sexy galán en 'Instinto' o aquel padre coraje de 'Adiós'... ¿Quién no recuerda a aquel náufrago conquistador de 'El barco'? Su voz rasgada, esa mirada tan sensual y para qué engañarnos, esa carita y ese torso, lo han convertido en uno de los actores más deseados del momento. Pero es que su hermano pequeño, Óscar, no se queda atrás... Aunque lo conocimos siendo solo un niño, ahora es todo un hombre y gran actor, pero sin duda si algo nos conquista de él es cómo baila. ¡Cómo baila Óscar Casas! Pues por si los bailecitos sexys de Óscar fueran poco, ahora va Mario y se une a su hermano. ¿El resultado? Juzgad vosotros mismos.



Ya es el día 58 de confinamiento y así lo han pasado los Casas, moviéndose sensualmente y volviendo loco a todo el que ha visto el vídeo. Mario hasta se atreve a probar con el 'twerking' aunque de momento no es lo suyo... Su hermano, a quien se le da mejor eso del baile, no ha podido evitar reírse con los movimientos del actor.

Sin duda, este baile ha llegado para hacer clara competencia al de Ester Expósito, que también nos volvió completamente locos... ¿Llegará a alcanzar este vídeo la misma repercusión? Desde luego los famosos están dándolo todo esta cuarentena.