Suso pasa por quirófano para hacerse un retoquito estético

Suso Álvarez, ex gran hermano y actual colaborador de televisión, ha aprovechado la desescalada para pasar por quirófano y someterse a una operación estética.

Este sábado reaparecía en 'Viva la vida' ante la sorpresa de sus compañeros con su nuevo rostro.

Parecía un sábado normal en 'Viva la vida' hasta que apareció Suso Álvarez bastante hinchado y todos nos preguntábamos qué le había pasado... ¿Le había picado un bicho en el ojo? Nada más lejos de la realidad. Tras varios minutos de programa y ante las dudas de colaboradores y espectadores, Emma García no podía aguantar más y le preguntaba directamente al protagonista qué le había pasado en la cara. ¿La respuesta? ¡Ha pasado por quirófano para someterse a una intervención estética! El ex gran hermano ha confesado que ha pasado por quirófano para quitarse las bolas de bichat, una grasita de las mejillas con las que mediante su extracción se consigue el afinamiento del rostro.

Algunos de sus compañeros bromearon con el resultado, pero él lo contaba orgulloso y deseando ver el resultado final... "No os preocupéis, me he quitado las bolas de bichat" (aunque le ha costado pronunciarlo), "ahora tengo puntos todavía, está inflamado", contaba en el programa. Su objetivo, como ha aclarado él mismo, es verse "más fino". "Me gusta cuidarme", aclaraba ante la sorpresa de sus compañeros.

telecinco

Todavía está recuperándose, y es que se sometió a la operación hace a penas unos días, aprovechando la desescalada, así que no le ha dado tiempo a ver el resultado final de la extracción, pero seguro que pronto comparte fotografías de su cambio en sus redes sociales. ¡Estamos deseando ver esa nueva carita fina! Sea como sea, seguro que está tan guapo como siempre.