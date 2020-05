View this post on Instagram

Tu primer viaje, Mia. Aunque no era el que habíamos imaginado, ¡ha sido muy especial! Hubiésemos querido viajar para que conocieses a parte de tu familia, para que pudieses pasear por Madrid y para poder disfrutar en familia en tu otra casa. Me hace mucha ilusión que veas como papi tenía todo preparado para cuando llegases 💕 Las circunstancias actuales han hecho que no sea así y que tengamos que viajar por trabajo. Sí, se nos critica por trabajar y por traernos a nuestra hija, a la que doy el pecho, para poder hacerlo. A papá le hubiese encantado hacer una comida familiar en casa para celebrarlo todos juntos y, te prometo, que pronto podremos hacerlo. Aún así, vamos a disfrutar juntos estas horas en Madrid. Gracias a todos los que lo entendéis. Nos vemos esta noche en @sabadodeluxeoficial