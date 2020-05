José Antonio Avilés ha regresada a 'Supervivientes 2020' por todo lo alto. Y es que, como no podía ser de otra manera, el periodista les ha llevado a los concursantes del reality un juego muy 'hot' con el que podían comer. Eso sí, de una manera muy especial. Los participantes en Honduras tenían que coger la comida de una parte del cuerpo de otro concursante. Una recompensa que nos ha dejado imágenes muy calientes como, por ejemplo, las de Ivana y Albert. Una escena que ha hecho saltar las alarmas sobre la posible tensión sexual entre la argentina y el ex tronista. ¡Muy fuerte todo, vamos!

Telecinco

Albert tuvo que comerse una trozo de tarde de la boca de Ivana. Algo que hizo saltar las alarmas de sus compañeros. "Hay tensión sexual no resuelta", le comentó José Antonio a Rocío Flores tras el juego. Cabe recordar que Barranco ha sido, sin duda, uno de los apoyos más grandes de la ex concursante de 'Grande Fratello' en el programa. "No me gusta que le hables así", le dijo el ex tronista a Hugo tras una fuerte discusión con la ex de Gianmarco.

No obstante, lo cierto es que Albert está todo el día hablando de su chica, que le llamó hace tan solo unas semanas para demostrarle todo lo que le quiere. Unas palabras que dejaron totalmente destrozado, y que hacían ver lo enamorado que estaba. Por su parte, Icardi no para de sufrir en el concurso por la indiferencia de Sierra. ¿Habrá tenido celos el uruguayo del beso entre Ivana y Albert?