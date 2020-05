Carla, novia de Barranco, se elimina Instagram.

Esto ha sucedido justo después de emitir las imágenes del juego 'hot' entre Ivana y Albert.

Sin duda, el último 'Conexión Honduras' ha estado lleno de momentazos que nos han dejado completamente boquiabierto. Las aclaraciones de José Antonio Avilés sobre sus nuevas polémicas, el silencio de Elena Rodríguez por culpa de Ivana Icardi o la prueba de recompensa de los pollos han sido solo algunos de ellos. Pero, si hay uno que nos ha dejado alucinando ha sido la tensión sexual que ha habido entre Ivana y Albert tras el juego a lo 'Cincuenta sombras de Grey' de José Antonio Avilés. Una escena que ha hecho tomar una drástica decisión a la novia de Barranco.

Instagram

Carla Blanco, novia del ex tronista, que siempre se ha mantenido en un segundo plano durante la participación de su chico en el reality, ha saltado a ser la protagonista por una información de Violeta Mangriñán. "Tengo una noticia de última hora. La novia de Barranco se ha quitado el Instagram por lo de hoy, me lo acaban de decir", aseguró Violeta después de mirar un mensaje que le había llegado al móvil.

Telecinco

Y es que, en el último debate de 'Supervivientes', hemos podido ver unas imágenes muy picantes de la argentina y Barranco, en las que Icardi ha tenido que comer un trozo de tarta de la boca y cuerpo de Albert. Unas imágenes que, como era de esperar, no le han gustado nada a Carla, que ha decidido eliminar sus redes sociales. ¡Muy fuerte!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.