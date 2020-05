Hugo Sierra se destierra a dormir en la letrina para protegerse de una fuerte tormenta.

para protegerse de una fuerte tormenta. Pero es Barranco el que más se queja: “Ha sido la peor noche en Honduras”.



'Supervivientes 2020' arrancó con el mantra de que iba a ser la edición más extrema de todas debido a las condiciones climatológicas de esta época en Honduras. Y así está siendo. Cierto es que, desde hace semanas, el buen tiempo reinaba en Cayos Cochinos y lejos quedaban ya las lluvias torrenciales del comienzo, así como el inolvidable día en que tuvieron que ser desalojados de emergencia de sus playas. Para que no se olvidaran de la dureza de este reality, una brutal tormenta ha azotado Cayo Paloma haciendo pasar a los supervivientes una noche de mierda, especialmente para Hugo Sierra que acabó refugiado en la letrina rodeado de los excrementos y orines de todos sus compañeros.

Agua y viento volvían a poner a los participantes de 'Supervivientes 2020' al límite. Sin embargo, a estas alturas del concurso, parece que han aprendido a convivir con las adversidades y la tormenta, por fuerte que era, no pudo con ellos. Apretujados bajo la lona, los concursantes sobrellevan con risas, bromas y canciones el temporal que azotaba en plena noche la playa. Todos menos el uruguayo.

A falta de espacio para todos bajo la lona, Hugo Sierra decidía desterrarse a la letrina para dormir más seco y en soledad, pero eso sí, rodeado de los olores más desagradables de Cayo Paloma. Cierto es que Rocío Flores se preocupaba una y otra vez por saber si se podía hacer sitio al ex de Ivana bajo la lona. “No, no, está complicado”, respondía Elena.

Entre canciones y palmas, los fuertes vientos racheados metían el agua bajo la lona. Rocío estaba chorreando por no tener impermeable, Ana María Aldón hacía gala de su repertorio de chascarrillos, Elena hablaba con un par de yucas y Barranco tiraba de sinceridad “estamos cantando pero vamos a ser realistas, estamos en la mierda pero bien”. Incluso tuvieron tiempo de discutir por un pedo... Pero quien de verdad pasaba literalmente 'una noche de mierda' era Hugo Sierra que trataba de conciliar el sueño en el lugar donde todos hacen sus necesidades.

Pero por contra de lo que pudiera parecer había quien incluso envidiaba el 'dormitorio' improvisado del uruguayo. “El que mejor está es Hugo que está ahí al lado de los 'meados pero regalado”, decía Barranco mientras Elena reconocía que ella no le cambiaba el sitio ni de broma.

Al día siguiente, ya con la luz del sol y durante una conexión con Jordi González, los supervivientes hacían balance de la nochecita asegurando que les había recordado a los peores momento del principio del reality. Por supuesto, lo que más le interesaba al presentador era saber cómo había vivido el ex de Adara e Ivana su noche más escatológica. Para sorpresa de todos, el uruguayo tiraba de sentido del humor. “Una cosa limpita. Por lo menos estaba seco. Tapé bien el cubito del excremento”, explicaba Hugo. El que no parecía tener tantas ganas de ironía era Barranco que era muy tajante al decir que había sido “la peor noche de todas”.