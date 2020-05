Ay, 'Supervivientes'... ¡qué sería de él sin sus juegos de recompensa y sin sus rifirrafes entre compañeros de concurso! Porque sí, estos días la cosa en la isla ha estado de lo más tensa, y todo desde el pasado martes, cuando los concursantes debían elegir entre tener una recompensa... pero a cambio de un 'handicap'. Así, a Barranco, por ejemplo, le ofrecieron dos pizzas y una manta a cambio de estar una semana sólo con un taparrabos (algo que ha llevado con gracia y dignidad, la verdad), mientras que Ivana decidió aceptar una tarta a cambio de estar una semana sin pronunciar ni un sólo sonido... pero a ella la experiencia le ha costado hasta lágrimas.

Mediaset

Ivana sólo tenía una pequeña pizarra para poder comunicarse con sus compañeros, lo que le hacía tener que comunicarse lo mínimo a través de palabras sueltas o mímica... y lo cierto es que esta semana de 'mutis' ha sido precisamente una de las peores en las que le podía pasar tras su dolorosa ruptura con Hugo Sierra: "Necesito desahogarme y no puedo", les escribía a Rocío y Barranco en un arranque de sinceridad.

Sin embargo, este domingo, durante la emisión de 'Conexión Honduras', Jordi González le hacía llegar la noticia de que el castigo terminaba... y sus primeras palabras no podían estar mejor elegidas: "¡Soy feliiiiiz!", gritaba a los cuatro vientos... pero la buena noticia venía con otra mala de la mano.

Mediaset

Ivana debía elegir a un compañero o compañera para que retomara el relevo durante 24 horas sin hablar... y aunque evidentemente ninguno quería, la elegida fue Elena. La cara de sorpresa de la madre de Adara Molinero la dejaba con la boca abierta ahogando un grito, pero la razón era clara: "La elijo a ella porque me nominó. Se la devuelvo", dijo con un poco de tirria. ¡Toma zasca! Y claro, hubo que hacer también el relevo de la pizarrita. ¿Su primera palabra para estrenarla? "Cabrones". Qué sutil...