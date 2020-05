Da igual que no esté dando conciertos a hordas de gente por estadios y teatros, porque Rosalía es capaz de dar qué hablar incluso en pleno confinamiento. La catalana se encuentra pasando la cuarentena en Miami en casa de su representante donde le pilló el comienzo de la pandemia de coronavirus. Y desde allí, nos ha ido amenizando el encierro con sus poses, su voz y ocurrencias diversas en stories que hemos podido disfrutar a través de su perfil de Instagram.

Sin embargo, no han sido sus aventuras en redes sociales lo que ha hecho que el nombre de la artista vuelva a hacerse viral estos días, sino una polémica que está generando todo tipo de comentarios. Te explicamos en detalle la última polémica de Rosalía en el vídeo de arriba, así que dale al play para enterarte de qué ha pasado.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ya ha salido la revista @peopleenespanol muchas gracias por hacerme portada es un honor ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UkoBb5xLQp — R O S A L Í A (@rosalia) May 6, 2020

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La cantante ha sido la elegida para protagonizar la última portada de la revista People en español. Pero lo que debería ser todo un honor se ha convertido en objeto de polémica. ¿Por qué? La clave está en el color de su piel. Rosalía posa con un color de piel demasiado moreno para lo que nos tiene acostumbrados y eso ha despertado una oleada de críticas en redes sociales.

La polémica está servida. ¿Se trata solo del efecto de una iluminación extraña? ¿A alguien se le ha ido la mano con el retoque fotográfico? ¿O es que Rosalía se ha apuntado al blackfishing? ¿Black.... qué...? El anglicismo es el nombre de la nueva moda que siguen algunas celebrities de oscurecerse el tono de piel para simular raíces latinas o afroamericanas. Ella, por ahora, ha preferido no decir ni 'mú' y mantenerse en silenio.