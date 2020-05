Siempre al pie del cañón, y ahora que avanzamos en las medidas de confinamiento, Raquel vuelve a abrir su centro de belleza en Las Rozas (Madrid); regresa al trabajo con nuevas ideas para su firma de moda; y, por supuesto, sigue atendiendo sus colaboraciones televisivas. La viuda de Pedro Carrasco atendió también nuestra llamada y, como siempre, se mostró como un libro abierto.



Siempre al pie del cañón de tu centro de belleza, ¿has tenido muchos clientes famosos?

No me gusta alardear... Cuando abrí venían muchos futbolistas, como Guti, y otros deportistas. Por ejemplo, Ángel Nieto, que era como un hermano para Pedro, y Fonsi Nieto. Y el tatuaje de la luna que lleva Elsa Pataky se lo hice yo.

No sabía que eras tatuadora.

Sí, y entre los muchos tatuajes que he hecho, uno fue el que le hice a Elsa.

Agencias/IG

Tenemos que darte el pésame, ha fallecido tu suegro a los 98 años.

Sí, teníamos pensado ir a Nigeria (África), pero por el coronavirus no ha podido ser. Queríamos ir porque, como Isi me ha pedido matrimonio, me hacía ilusión conocer a su familia.

¿Has dicho sí a la boda?

Claro. Sinceramente ya somos como un matrimonio porque vivimos juntos y tenemos un hijo. Pero me hace mucha ilusión, llevamos seis años juntos.

Raquel, ¿de dónde has sacado las fuerzas para remontar siempre en tu vida, tras quedarte viuda y separarte del padre de tu hija mayor, Raquel?

Soy muy optimista y el tener metas me hace tener energías.

¿Crees que tus hijos han sido un regalo de Pedro?

Han sido un regalazo. Yo soy una persona creyente, y las personas cuando se van nos ayudan a conseguir todo aquello que deseábamos. Nosotros siempre queríamos tener una niña y de hecho lo he conseguido. Tengo varios ángeles de la guarda, uno es Pedro.

Agencias/IG

Raquel tiene ya catorce años, ¿tienes miedo de que tu hija se convierta en personaje?

Yo siempre he sacado a mis hijos de forma natural, porque la gente me quiere. Respetaré cuando mi hija tenga 18 si me dice que no quiere ser famosa. Seré la primera que no la sacaré.

¿Cómo estás viendo a Rocío Flores en ‘Supervivientes’?

Quiero que gane Rocío. Y eso que le costó adaptarse. Ahora ya está integrada y hasta pesca.



A ti, que la conoces desde niña, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando la ves llorar por su madre, Rocío Carrasco?

Se parece físicamente a su abuelo. Pedro estaría disfrutando de ver a su nieta en la isla y orgulloso de sus dos nietos.

¿Con los años has seguido viendo a sus nietos?

Hemos estado en contacto. De hecho, cuando se fue al concurso, la llamé para despedirme. Fue muy bonito.

¿Ves a Rocío como una nieta?

Yo no me veo como abuelastra. Yo he sido la mujer de su abuelo, como José Ortega Cano era el marido de su abuela. Tengo imágenes de ella y de su hermano muy bonitas en mi memoria.

¿Has pensado en invitarla a tu boda con Isi?

Sí, por supuesto. Pero todo tiene que llevar su cauce. Ella, ahora, está en ‘Supervivientes’, y tiene que llegar a la final.

¿Cómo ves a Ana María Aldón en la isla?

Lo que está haciendo ahora me encanta, y ver el cariño que se tienen ella y Rocío.

¿Volverías a concursar en ‘Supervivientes’?

Sí. Mucha gente me conoció en profundidad cuando estuve allí.

¿Qué tienen los africanos que te gustan tanto?

Es una casualidad que el padre de mi hija e Isi sean africanos. Yo tengo muchas amistades de África y salía con ellos por Móstoles o Fuenlabrada, donde hay discotecas y restaurantes africanos, y allí les conocí.