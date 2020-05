A día de hoy, estamos ya más que acostumbrados a que nuestras famosas pasen por quirófano una y mil veces para ponerse cosas en su sitio y quitárselas de otro. Todo es bienvenido siempre y cuando ellas se vean bien, y la última que ha decidido que se va a hacer un retoquito es Anita Matamoros. La hija de Kiko Matamoros y Makoke se ha encontrado un pequeño problema en su pecho y es que, dos años después de hacerse una reducción y una mastopexia (elevación), ha visto cómo el pecho se le ha vuelto a caer.

Así lo ha explicado ella misma en su cuenta de Instagram, donde ha revelado que tener mucho pecho y además caído siempre fue un problema y le creaba un gran complejo, y descubrir que con 18 años ya podía hacérselo, supuso un gran alivio y un subidón de autoestima. Sin embargo, la cosa no queda ahí: al parecer, la cicatriz de aquella primera operación no quedó del todo bien porque la herida no curó correctamente, y le quedó "muy fea".

¿La solución? Ponerse prótesis. ¿Pero no se había operado para quitarse pecho? Así es, pero según le ha comentado su doctor, las prótesis también consiguen que se sujete el pecho y no caiga, "así que me voy a poner las más pequeñas que hay y así que hagan esa sujeción", ha contado. Y el proceso, además, no ha sido nada fácil: "te piden un montón de pruebas para poder operarte: una serología, un PCR, una radiografía de tórax, un electrocardiograma... y otras pruebas que me tuvieron que hacer", relata con naturalidad... y ha revelado que ya tiene fecha: "el 19 de mayo". ¡Pues esperamos que todo salga bien!