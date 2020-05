Ver cómo tu ex rehace su vida no siempre es plato de buen gusto, y sobre todo si la relación acabó por las malas: significa que ha sido capaz de pasar página más rápido que tú, y eso, nos pongamos como nos pongamos, no siempre gusta. Sin embargo, la que no está dispuesta a que se le pisotee la dignidad es Andrea Gasca, ex concursante de 'La isla de las tentaciones': ella le puso los cuernos a su ex por la puerta grande, pero mientras ella ha decidido que quiere tiempo para sí misma y no conocer a alguien aún, ha aprovechado que está de cuarentena (como todos) para opinar un poco de la nueva relación emergente de Ismael...

Apoyada por las preguntas de sus miles de seguidores en Instagram, Andrea se ha metido de lleno a opinar de esa relación: "Yo de la novia de Ismael no opino nada porque no la conozco, pero sí opino de su relación, y me he dado cuenta de que su novia hace cosas que, cuando las hacía yo, Ismael me las echaba en cara", ha empezado, repartiendo zascas. "Creo que le he abierto el camino, porque conmigo todo era un problema. Por ejemplo, ella sale de fiesta con sus amigas, bebe… así que si les va bien, es porque él es mucho más permisivo, así que será que gracias a mí se habrá dado cuenta de que tiene que ser más tolerante y dejar más libertad a la persona que tiene al lado. Lo va a tener mucho más fácil que yo, porque a mí me prohibía todo", ha dicho.

A pesar de todo, y de decir que no busca ahora pareja, sí ha dejado caer que con Óscar (el chico que conoció en la isla), ha vuelto a tener relación tras sus rifirrafes... y no descarta que eso vaya a más. ¿Estaremos hablando de un noviazgo dentro de poco? Sea como sea, tiene claro lo que vio en él, y lo que le hace tener más madera de novio que Ismael: "(Óscar) es una persona que me entiende como yo soy, y no intentaba cambiarme. Yo venía de una relación en la que ser como yo soy era un problema, todo lo hacía mal… y a él el gustaba tal cual soy yo. Me lo pasaba bien con él, es divertido, simpático, se puede hablar con él, me hace reír…", ha confesado con una sonrisa de oreja a oreja.. ¡ay, que se nos va a enamorar Andrea!

La joven barcelonesa también ha contestado a preguntas sobre proyectos futuros, y la verdad es que parece tener la cabeza muy puesta en el trabajo: estudió Turismo y se define como muy inquieta. Además, confiesa que lleva tiempo ahorrando para irse a vivir fuera durante una temporada, como Londres, París, Ámsterdam o California, pero por cosas del destino, se ha tenido que quedar en España... aunque eso sí, si le sale trabajo aquí, se queda: no descarta ir a 'GH VIP' si se lo proponen. ¿Habrá suerte?