Elettra Lamborghini y Gisele Bundchen, entre otros famosos, también tienen su caricatura al estilo de 'Los Simpson'.

Hace unos días, la colaboradora televisiva se transformó en Yiya, la concursante de 'SV 2020'.

Amor Romeira nunca dejará de sorprendernos. La colaboradora televisiva se convirtió en una 'estrella invitada' del culebrón 'Merlos Place', al conocerse que había grabado, sin permiso, una conversación que mantuvieron Marta López y Alexia Rivas, exnovia y actual pareja de Alfonso Merlos. Con ese contenido, Amor se sentó en el 'Deluxe' y su look ha inspirado a un artista digital para convertirla en un personaje de la mítica serie 'Los Simpson'. A partir de ahora, la exgran hermana nada tiene que envidiar a la influencer Elettra Lamborghini o a la modelo Gisele Bundchen, que también tienen su versión amarilla pero de la mano del artista italiano Rino Russo.

En su personaje, Amor aparece con el vestido que llevó en el Deluxe. Un modelo ajustado en blanco y negro de la tienda online Top Woman, que combinó con unos taconazos rojos de Susana Bix.

Al dibujo no le falta detalle, Amor lleva en la mano la tableta con la que grabó la conversación y que también llevó al Deluxe. "¡Ya lo predijeron los Simpson!", comenta divertida junto a la imagen.

La colaboradora televisiva está encantada con su versión amarilla y la mayoría de sus seguidores opinan lo mismo, comentando lo "brutal" que está, "qué crack" o "perfecta como siempre". Con esos comentarios son con los que se queda Amor ya que lo que opinen sus haters le da totalmente igual. A ellos ya les mandó un mensaje hace unos días: "Es un mensaje que nace desde lo más hondo de mi interior, de mis entrañas".