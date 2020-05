Adara reconoce que se avecina "una época muy dura" .

. La exgran hermana se ha buscado una carrito muy especial para bajar uno de los muebles que ya ha vendido.

Adara Molinero no deja de sorprendernos. Hasta ahora conocíamos su faceta de 'influencer', de concursante de realities, de colaboradora televisiva y la de azafata. Pero la ex de Hugo Sierra tiene otro talento oculto: el de vendedora de muebles. La ganadora de la última edición de 'GH VIP' ha contado a sus seguidores en Instagram su plan para desprenderse de sus muebles y ha reconocido que la está "liando".

"Se está acercando el momento de tener que volver a Palma y estoy vendido los pocos muebles que tengo en Madrid por Wallapop", comenta Adara, que también ha aprovechado para explicar porque en su casa siempre hay tanto eco. "No vivo en un palacio como muchos de vosotros me habéis preguntado. Es que la casa está vacía porque yo viajaba mucho. Iba y venía por trabajo y me pilló todo lo del confinamiento. Me dejaron un piso para quedarme aquí, así que compré cuatro cositas y ahora las vendo", cuenta.

Si en los realities se mueve como pez en el agua, como vendedora de muebles tampoco lo hace nada mal y ya ha vendido algunos de ellos. "He vendido una mesilla y mirad cómo la voy a bajar", decía en un Stories.

La colaboradora televisiva le ha 'pedido prestado' el carrito a su hijo para poder llevar el mueble hasta el comprador. Se trata de la mesilla de noche blanca que aparece en muchos de sus posts. Un mueble, con dos cajones, que en la web de Ikea se puede comprar por 29 €.

Aunque ahora está tranquila, reconoce que este es el primer paso para una nueva etapa en su vida, que no será nada fácil. "Cuando tenga que volver (a Palma) va a ser el momento más duro de todos y la época más dura", reflexiona la madrileña. Pensado ya en que cuando su ex, Hugo Sierra, y padre de su hijo, finalice su participación en 'Supervivientes 2020' regresará a Palma, donde vivían los tres antes del paso de Adara por 'GH VIP'.

