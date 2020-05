Violeta acusa a Chelo García Cortés de dejar la letrina de 'Supervivientes' hecha un asco.

Marta Roca, la mujer de Chelo, se cuela en pleno directo para defender a su esposa a base de besos.

Si te atreviste a participar en un reality como 'Supervivientes', has de tener claro que el pasado siempre vuelve y que aquello que hiciste en Cayos Cochinos te acompañará de por vida. Y es que precisamente la cosa va de 'Cochinos' y de revolver en la 'mierda' pasada. Sino que se lo digan a Chelo García Cortés que, desde su confinamiento en su casa, protagonizó una bronca en directo en 'Sálvame' por videollamada con Violeta Mangriñan. La ex tronista sacaba tiempo de su apretada agenda para acusar a la colaboradora de falta de higiene cuando estuvo en Honduras. Pero ay amiga, que ahí estaba Marta Roca, la mujer de Chelo, para dar la cara por su mujer antes de que esta quedara de sucia.

Sí, la mujer de Chelo García Cortés volvía a aparecer de repente en televisión y lo hacía por la noble causa de defender a su amada. Marta se colaba por sorpresa en la videollamada justo cuando Kiko Matamoros instaba a su mujer a enseñar el baño de su casa para demostrar que las acusaciones de Violeta eran una mera falacia. “No necesito enseñar el baño para desmentir a una niña”, respondía la colaboradora.

Lo que tenía que desmentir la colaborador “enseñando la tacita del vater reluciente”, según insistía Kiko, eran las palabras de la novia de Fabio. “Chelo era una señora que se iba por la pata abajo y que dejaba la letrina hecha un asco”, había soltado Violeta iniciando un enfrentamiento de lo más escatológico en el que García Cortés trataba de defenderse.

Pero Marta aparecía por sorpresa por la esquinita de la pantalla robando de inmediato todo el protagonismo a su mujer a pesar de que ella le recordaba que era su conexión. Eso sí, la causa bien lo merecía. La esposa de Chelo se comía a besos a su mujer dejando a todos con la boca abierta con tal demostración de amor.

La esposa de Chelo dejaba muy claro que ella era una “histérica de la suciedad” por lo que si su amada fuera una persona poco limpia no podría estar con ella. Unas palabras y una demostración de la pasión que hay entre ellas que eran recibidas con aplausos en el plató de 'Sálvame'. Marta parece que le cogió el gusto a colarse en la conexión y volvía a hacerlo para matizar que la madre de Violeta era un encanto.