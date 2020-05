'Sálvame' estrena competición de cocina con 'La última cena'... y empieza con drama

Esta cuarentena por culpa del coronavirus está cambiando tantas cosas, que hasta nuestros hábitos de televisión se han visto también modificados. De hecho, 'Sálvame', ha decidido reinventarse para ofrecer contenidos nuevos a sus telespectadores más fieles, y después del drama del 'Merlos Place', con Marta López como protagonista (y que nos tuvo a todos pegados a la pantalla como si fuera le culebrón del año), ahora llega con sección nueva ¡de cocina! Se llama 'La última cena', y no es ninguna chorrada: han plantado una cocina súper equipada ¡en mitad del plató de Telecinco!

Hasta este lunes 11 de mayo, los nombres de los concursantes eran todo un misterio, pero ya han salido a la palestra: Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Marta López, Alonso Caparrós, María Patiño, Mila Ximénez, Chelo García Cortés y Antonio Montero serán los colaboradores que se batirán en duelo para dar de comer al resto de sus compañeros... pero ha habido un "problemilla" con el que ha arrancado la nueva sección... y eso que la competición no ha empezado.

"¿Cómo una cosa tan pequeña puede ser fuente de tantísimos conflictos?", ha avanzado Jorge Javier, mientras Mila Ximénez añadía: "Huele a movida. Se va a liar". Y en efecto, no iban tan desencaminados: la dirección ha anunciado que las competiciones serán por parejas, y ya ha surgido el drama: "Si se trata de competir entre nosotros que para dar una noticia nos volvemos locos, imagínate para la cocina", comentaba Mila, que ya ponía pegas al no querer compartir cocina con Antonio Montero ni con María Patiño, aunque parece que eso es precisamente lo que más gracia e ilusión le hace al presentador. "Ya me estoy cabreando y todavía no ha empezado", adelantaba Mila. ¡Se avecina una gorda en el plató de 'Sálvame'...!