Desde luego, hay veces que por amor se hacen muchas estupideces, pero cuando se está enamorado, todo parece la mejor idea del mundo. No sabemos si esto será o no una estupidez (lo dejamos a vuestro criterio), pero hoy os hemos levantado enterándonos de que Violeta Mangriñán ha conseguido que su novio ¡se haga el mismo tatuaje que su 'crush'! "Me gusta un tío tatuado si me gusta el rollo que tiene. David Beckham y Justin Bieber no me pueden poner más", ha confesado en su último vídeo para MTMad, y resulta que ha convencido al argentino para que se haga uno de los tatuajes más característicos del cantante.

No sabemos cómo de fan será Fabio de Justin Bieber, pero esperamos que bastante si se va a hacer un tatuaje como el suyo, unas alas en la nuca:

La pareja ha aprovechado que en esta fase 0 de cuarentena ya se puede acudir a algunos establecimientos y, con todas las medidas de higiene, los dos han inyectado un poco de tinta en sus cuerpos: él, las alas, pero es que ella tampoco se ha quedado corta: se ha hecho de un tirón nada menos ¡que 4 tatuajes! ¿Cual es vuestro favorito?

El nombre de su perra, Canela, en la mano:

Unas alas en los dedos índice y corazón de su mano izquierda:

Un ojo turco protector en el dedo corazón de la mano derecha, para que le proteja de las malas energías, el mal de ojo y le dé buena suerte:

Y, por último, la frase 'stay wild' en su tríceps derecho:

Parece que Violeta ha cambiado de idea sobre los tatuajes, y es que llevaba una temporada 'anti-tattoos'... aunque ha sido Fabio quien le ha convencido para que se haga algo. ¿Crees que ha acertado con las elecciones?

